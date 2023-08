Dólar agro: proyectan que en 15 días se alcanzaría el objetivo de los u$s2.000 M

“En la primera semana se le puso precio a 3,2 millones de toneladas, generando una liquidación de dólares de casi u$s900 millones, por lo que el inicio es más que auspicioso: a este ritmo, en quince días se alcanzaría el objetivo planteado”, destacó Romano.

Es la primera vez que se incluye al maíz en el tipo de cambio diferencial. Según explicó Romano, esto no había ocurrido hasta ahora por temor de que impacte en los precios del consumo interno. Para evitarlo, el analista señaló que el Gobierno estableció un “volumen de equilibrio” equivalente al total que se podría exportar sin generar problemas al mercado doméstico, de 26 millones de toneladas. “Dado que ya veníamos con exportaciones realizadas, llevamos cubierto casi el 60% de ese total. Esto tampoco sería limitante para llegar a los u$s2.000 millones”, explicó.

Mirada

Por su parte, según señaló a Ámbito el analista Salvador Vitelli, si bien se espera que se cumpla de manera “holgada” la meta delineada por el Gobierno, es difícil predecir si efectivamente en quince días podrá alcanzarse ese objetivo. “Sin duda que los volúmenes liquidados son abultados. Lo que hay que tener en cuenta es que la dinámica no siempre es igual en todas las semanas, no siempre se liquida lo mismo. Por ende, vaticinar que en quince días puede cumplirse el objetivo, puede ser apresurado en términos de que la dinámica puede diferir en la práctica. Por el mismo hecho de que lo que si liquida, no necesariamente corresponde a los volúmenes operados del día”, señaló.

Vitelli sostuvo que el nivel de liquidación depende “también del contexto internacional, de las cotizaciones”. En ese marco, señaló: “Sin dudas, creo que el objetivo se va a cumplimentar. Va a ser un objetivo satisfactorio para el Gobierno y en estos esquemas, lo que se pretendía liquidar, no ha fallado. Entonces, son programas donde los dólares tienden a estar asegurados. Teniendo en cuenta lo liquidado, creo que va a cumplimentarse de manera holgada. Veremos en qué cuantía extra, eso va a depender de los valores. Pero sin dudas creo que la estimación de u$s2.000 millones se va a cumplimentar satisfactoriamente”.