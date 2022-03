“Drive my car”: obra maestra japonesa sobre Murakami

¿Pero de qué trata, y cuáles son sus méritos para tanta expectativa? La historia se inspira libremente en tres cuentos de Murakami: “Drive my car”, como la canción de los Beatles, “Sherezade” y “Kino”, reunidos en su libro “Hombres sin mujeres”, sobre tipos que, por una causa u otra, sufren una pérdida irreparable. Aquí, un hombre habitualmente circunspecto va aflojando su caparazón ante la joven que le oficia de chofer, y que también ha de soltar algo muy fuerte, que le pesa sin que nadie lo advierta. No es una relación de amor entre ambos, sino una situación de sinceramientos, por el dolor que cada uno acarrea. Sentimientos de culpa, de incomprensión, de duelo, largamente acallados, y que, cuando al fin salen, no es con llantos ni gritos, sino con una calma solo al borde de la angustia.