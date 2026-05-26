El invento que te permite oler tus videojuegos: de qué trata este dispositivo que es furor en internet

Este aparato cambiará para siempre la experiencia de los usuarios que podrán sumergirse en sus títulos favoritos de una manera innovadora.

Millones de usuarios de videojuegos buscan las últimas innovaciones con el fin de mejorar su experiencia al jugar. Pero esta vez, la tecnología superó las expectativas, ya que ahora los gamers podrán sumergirse en sus títulos favoritos de una manera impensada años atrás.

Con la idea de revolucionar la industria, este invento consigue emular casi a la perfección los aromas asociados al título que se esté reproduciendo. Así, da la sensación de que el jugador está en el mismo entorno que el personaje que maneja.

The Omara Scent Display es un equipo desarrollado por OVR Technology para sumar olores a los videojuegos . Se coloca cerca del monitor, se conecta a la computadora y trabaja con juegos preparados para activar aromas según lo que ocurre en pantalla.

El funcionamiento depende de cada título compatible. Cuando una escena tiene un olor cargado, libera una pequeña cantidad en el aire cercano al jugador . No trabaja como un ambientador de habitación, porque no larga perfume todo el tiempo ni mantiene siempre la misma fragancia.

Los ejemplos más claros son los ambientes preparados para representar lugares o acciones concretas. Un bosque de pinos puede activar olor a pino, una fogata puede activar olor a humo, una escena junto al océano puede sumar olor a mar y una zona con plantas puede usar aroma a vegetación.

El equipo usa cartuchos que se colocan dentro del aparato. Cada uno trae varias fragancias y puede durar muchas horas antes de necesitar un cambio. También cuenta con una aplicación propia para configurar el sistema antes de jugar y conectarlo con los títulos compatibles.

Omara pesa cerca de 85 gramos y tiene un tamaño similar al de un estuche de auriculares inalámbricos. Puede ubicarse debajo del monitor, sobre el escritorio, y también cuenta con un soporte para usarse junto a cascos de realidad virtual.

Embed - The Omara Scent Display

Las características que sorprendieron a millones

Una de las características que sorprendieron a millones es que cada cartucho incluye 16 aromas base. Con ese conjunto, el aparato puede generar distintas combinaciones según el videojuego, el escenario y la acción que active el olor durante la partida.

La duración de los cartuchos cambia según el uso que haga cada título. Pueden rondar las 100 horas en determinadas condiciones, pero un juego que activa olores con mucha frecuencia va a consumirlos más rápido que otro que solo los usa en escenas puntuales.

El sistema también busca evitar que los olores queden mezclados. Después de liberar una pequeña cantidad de aroma, elimina rápido los restos para que una fragancia no se superponga con la siguiente. Ese punto ayuda cuando un juego pasa de una fogata a un bosque o de una zona con plantas a un escenario junto al océano.

Otro dato llamativo es la velocidad de respuesta. Omara puede liberar un aroma en menos de medio segundo, por lo que el olor aparece casi al mismo tiempo que la escena en pantalla. Además, tiene batería recargable y se conecta por Bluetooth.

Los precios publicados incluyen distintas opciones. La versión de u$s249 incorpora el equipo, una base para ubicarlo cerca del monitor y el primer cartucho de aromas. También aparece una opción de u$s549 con nueve títulos preparados desde el lanzamiento.

Entre los juegos mencionados aparecen “13Z: The Zodiac Trials”, “Akiiwan: Relaxing Survival”, “Battle Chef Brigade”, “Battle Suit Aces”, “Bonds of the Zodiac”, “Moonfrost”, “Nice Day for Fishing”, “Paleo Pines” y “Suncraft”. También figuran adaptaciones con aromas para “Minecraft” y “Stardew Valley”, dos títulos muy populares en todo el mundo.