Se desploman las escrituras con crédito hipotecario: cayeron 50% en abril

El mercado inmobiliario porteño dejó en abril un dato que encendió alarmas: las escrituras realizadas con crédito hipotecario se derrumbaron un 48,9% interanual, en medio de una fuerte desaceleración de los préstamos y la falta de herramientas de financiamiento.

Según informó el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, durante abril se registraron 609 escrituras formalizadas con hipoteca, prácticamente la mitad de las concretadas en el mismo mes de 2025. El número representa apenas el 11,1% del total de las operaciones de compraventa realizadas en la Ciudad.

La cantidad total de escrituras de compraventa alcanzó en abril las 5.472 operaciones, apenas una más que el mismo mes del año pasado , lo que configuró un empate “técnico” interanual, según describió la entidad. Además, frente a marzo de este año, los actos retrocedieron un 2,1%.

El dato refuerza la idea de que el impulso que había comenzado a mostrar el sector de la mano del regreso del crédito hipotecario perdió fuerza en los últimos meses. De hecho, los primeros cuatro meses de 2026 muestran un nivel parecido al del primer cuatrimestre de 2025, sin señales claras de recuperación sostenida. Actualmente, el Banco Nación concentra cerca del 85% de los préstamos otorgados mientras que el BBVA es la entidad privada con mayor participación en la entrega de créditos.

A pesar del amesetamiento en cantidad de operaciones, el monto total involucrado en las transacciones ascendió a $861.110 millones, un 18,4% más que un año atrás . El monto promedio por escritura fue de $157.366.631, equivalentes a unos u$s111.857 al tipo de cambio oficial promedio. Sin embargo, medido en moneda estadounidense, el valor medio cayó un 2,5% interanual.

Continúan las ventas aunque con menos créditos

La presidenta del Colegio de Escribanos porteño, Magdalena Tato, puso el foco justamente en la fuerte caída del financiamiento hipotecario. “A nivel general de compraventas, claramente es un empate respecto al mismo mes de 2025. Pero en materia de hipotecas, hubo la mitad de operaciones que hace 12 meses: esto explica que el mercado sigue generando un movimiento más allá de la desaceleración en préstamos”, señaló.

hipotecas

Tato también advirtió sobre la necesidad de generar nuevos instrumentos para evitar un freno mayor de la actividad. “Si medimos los cuatro meses acumulados en compraventas, también es una tendencia muy igualada a 2025. Por eso insistimos en encontrar nuevas formas de financiamiento privado para generar incentivos”, sostuvo.

En el sector inmobiliario reconocen que el crédito hipotecario volvió a perder dinamismo tras el fuerte repunte inicial que había tenido luego de la flexibilización financiera y la baja de la inflación. Tasas aún elevadas, el endurecimiento de las condiciones bancarias y la volatilidad cambiaria comenzaron a limitar nuevamente el acceso al financiamiento, especialmente en los segmentos medios. Sumado a ello, las familias deben analizar en detalle la capacidad real de sostener el préstamo en el tiempo, lo que muchos salarios aún atrasados no permiten concretar.