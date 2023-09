Efecto Fed: se fortalece el dólar en el mundo y suma complejidad al plano cambiario local

Asimismo, Juan Alra, portfolio Manager en Southern Trust, destacó: “Esta semana quedó claro que la lucha contra la inflación no está terminada en EE.UU. Powell no va a tocar por el momento las tasas, pero sí las mantendrá por un largo tiempo. Eso es al menos lo que el mercado ya descontaba. No obstante, la posibilidad de otra suba no fue descartada. Posterior a esto los mercados en general abrieron a la baja, y así están cerrando. Los bonos largos de EE.UU. en sus máximos históricos. Y los emergentes con fuertes caídas. Esto fortalece aún más el dólar, que se hace más atractivo. Pero perjudica de sobremanera a los países emergentes que van a ver sus inversores previendo deuda segura y a tasas más altas que la de los países emergentes, encareciendo la deuda”.