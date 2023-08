El agro, frente a un Niño veleidoso Por Susana Merlo







… que, con temperaturas de hasta 40º en el norte y de 36º en el centro (Córdoba), en un inesperado “veranillo” de agosto (pleno invierno), la campaña 23/24 sigue sin terminar de definirse. Es que por un lado, no se puede completar la siembra del trigo en su área clave: el sudeste bonaerense, debido a los excesos hídricos mientras que, contrariamente, podría caer la superficie de girasol, respecto al ciclo anterior, si no se producen en forma inminente precipitaciones en el área norte de Chaco, Santiago del Estero, etc., donde las intenciones de siembra superan el área del año pasado, siempre y cuando llueva ya. Según la Bolsa de cereales de Buenos Aires, mientras el casi 4% que falta completar con trigo se concentra en el sudeste de Buenos Aires, y ya el área final apenas araña los 6 millones de hectáreas (se esperaba una superficie bastante mayor); en el caso de la oleaginosa la entidad bursátil estima una caída del 11% respecto al año pasado, a 1,95 millón de hectáreas si, efectivamente, no se puede completar la siembra en el norte. Sin embargo, de producirse las precipitaciones, el área sería igual o superior a la de entonces, cuando se logró la cosecha más alta del quinquenio, con 4,3 millones de toneladas.

Otro dato llamativo del informe es el 32% del maíz que aún resta recolectar del ciclo 22/23 que con un rendimiento promedio de 49,7 quintales/hectárea, hasta ahora, estaría dando una magra cosecha final de apenas 34 millones de toneladas vs. los 50 millones que se preveían al principio del ciclo. Aun así, es la principal tracción del nuevo Dólar-agro IV, que sólo en los 6 últimos días de julio totalizó 3,86 millones de t de maíz (82%); 278.000 t de girasol; 181.000 tn de cebada forrajera, y 148.000 tn de sorgo, entre otros, especifica la Bolsa de Cereales de Bs As. que destaca, además, que “41% de los camiones que entraron a puerto en julio se dieron a partir del 24-julio”, cuando comenzó el Programa de Incremento Exportador (PIE), más conocido como Dólar Agro. En la primera semana, el programa alcanzó u$s 1.357 millones de los u$s2.000 millones previstos, por lo que se estima que se puede superar la cifra prevista.

… que, aunque se saben las complicaciones que causa el nuevo dólar, en los precios relativos del campo, y en el impacto en actividades como lechería, cerdos, avicultura, etc. que tienen en el maíz su principal insumo, es evidente que la mejora en el tipo de cambio resulta tentadora para los vendedores. Esto, sin embargo, no ahorra críticas de prácticamente todas las entidades. Por caso, según AACREA, “el aumento de 25% en la cotización del dólar queda por atrás de las ediciones del PIE anteriores, que actualizaban 42%, 38% y 40% respectivamente”. Para esta organización “el dólar agro 4, representa 11% menos que el dólar soja 1 (septiembre 22) traído al presente, actualizándolo por la inflación (378 ARS/USD)”. Es evidente, sin embargo, que el programa resulta interesante para los vendedores (y mucho más para el Gobierno que necesita los dólares), al punto que no se descarta que antes de fin de año pueda surgir una nueva versión, el Dólar V, que esta vez si podría incluir a la soja.

WhatsApp Image 2023-08-03 at 10.40.48 PM.jpeg … que, mientras paulatinamente va bajando la oferta de vacunos, producto de los meses de adelanto de envíos por la falta de campo natural y pasturas que determinó la seca, y Vietnam reabrió su mercado a los pollos argentinos, tras el cierre por el brote de Gripe Aviar (China, el principal mercado, todavía está negociando), el mercado de la carne también se afirma, a pesar del estancamiento de precios que había registrado la hacienda en pie desde el otoño. No así, la carne al mostrador. Ahora, con el nuevo dólar maíz, también los porcinocultores temen un impacto negativo, según se escuchó en la Rural, entre criadores de la especie. A pesar de esto, en el cluster de Tandil, que incluye los famosos chacinados de esa zona, se siguen apurando los festejos del segundo semestre, por la conmemoración de los 200 años de la ciudad y que incluyen la Fiesta del Salame de Cerdo; ChacinAr en noviembre (cuando se elabora el salame más largo del mundo, de 250 metros), y el Cluster de Quesos en diciembre, entre otros. Tandil, que es la 1ª denomimación de origen del salame argentino, tiene una larguísima tradición en el mercado local, pero también comenzó a exportar, aunque todavía se debe importar parte de la carne de cerdo para la creciente demanda de estos chacinados, destaca Mariano Frias, de Cagnoli. De ahí la inquietud que generan los cambios en las reglas de mercado, más aún, en un año en el que la oferta de maíz es muy escasa ya que se estarían cosechando casi 20 millones de toneladas menos de las esperadas.

