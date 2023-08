El Directorio del Fondo trata hoy el acuerdo (se descuenta su aprobación)

Allanado

Todo se resolverá desde este mediodía en Washington, cuando en la sede del Fondo se encuentren los embajadores de los países miembros para resolver la aprobación (se descuenta que así será) del Staff Level Agreement que se cerró con el Directorio para el Hemisferio Occidental que maneja el chileno Rodrigo Valdés, y que hoy será expuesto ante el Board. Sólo por la experiencia histórica del FMI se descarta la aprobación, ya que no se registran casos de acuerdos técnicos que sean rechazados por el Directorio. Lo que no quita que el país reciba críticas severas por pedir, otra vez, perdones por no haber cumplido lo pactado. En este caso, hay una salvedad que ayuda al país. Coincidieron los negociadores argentinos y los técnicos del FMI en los efectos devastadores de la sequía sobre las cuentas públicas argentinas, lo que impidió que se cumplieran las metas de acumulación de reservas y, probablemente, de déficit fiscal. Los números del reconocimiento de esas pérdidas por ahora son un dato secreto del Staff, y una de las incógnitas que se descubrirán hoy.