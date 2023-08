El partido del presidenciable ecuatoriano asesinado nombró a un nuevo postulante

Quito - El periodista Christian Zurita será finalmente el candidato presidencial del partido Construye, en Ecuador, en lugar del recientemente asesinado Fernando Villavicencio, y no Andrea González, quien permanecerá en el segundo término de la fórmula, informó ayer la dirigente.

Sin embargo, la autoridad electoral advirtió que la ley establece que las candidaturas ya inscriptas son “irrenunciables”, por lo que González debe permanecer como aspirante a la vicepresidencia.

En tanto, Zurita dijo que aceptó la postulación porque no podía “permitir, bajo ninguna circunstancia, que la participación de Fernando, luego de su atroz y brutal crimen, pueda perderse” por una eventual anulación del binomio.

“Vamos a votar por Fernando Villavicencio, la venganza contra las mafias será votar por Fernando Villavicencio, vamos a cumplir lo que él soñó: tener un país con memoria, dignidad, respeto y sin impunidad”, agregó el flamante candidato presidencial.

No obstante el anuncio, los dirigentes de Construye aclararon que la postulación de Zurita aún no había sido oficializa-

da por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y que por ese motivo el candidato no asistiría ano-

che al debate entre los otros siete aspirantes a suceder a Lasso.

Zurita, nacido el 4 de abril de 1970, tiene una extensa trayectoria en periodismo de investigación, tanto en medios gráficos como en televisión.

A partir de 2008 se especializó en temas de corrupción, crimen organizado y narcotráfico, lo que lo acercó a Villavicencio, con quien se asoció en varias investigaciones.

En 2009 publicó el libro “El discreto encanto de la Revolución Ciudadana”, crítico del movimiento encabezado por el entonces presidente Rafael Correa, en coautoría con Villavicencio y otras personas.

También formó parte del equipo internacional de periodistas que investigó el caso Lava Jato. Al revés de Villavicencio, que fue miembro de la Asamblea Nacional (AN, parlamento), Zurita carece de experiencia en el sector público.