Petróleo: los productores de Medio Oriente se preparan para la reanudación del comercio en el estrecho de Ormuz + Seguir en









La guerra entre Estados Unidos e Irán provocó el cierre de esta vía. Fuentes aseguran que ya hubo pedidos de programas para cuando vuelva a abrirse.

Se espera la reapertura del estrecho, mientras prevalece la incertidumbre en la guerra. Depositphotos

Los productores de Medio Oriente pidieron a las refinerías asiáticas que presenten programas de carga de petróleo para abril y mayo en preparación para la eventual reanudación del transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz, según tres fuentes con conocimiento del asunto.

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El acuerdo de alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán, anunciado el miércoles, reavivó las esperanzas de una reapertura del estrecho, por donde transitaba aproximadamente el 20% del suministro mundial de petróleo y gas natural licuado (GNL) antes de la guerra.

Pero aún no hay señales de que Teherán vaya a levantar el bloqueo casi total de esta vía fluvial crucial, que ha provocado un fuerte aumento de los precios de la energía. Según dos fuentes, la principal empresa exportadora mundial, Saudi Aramco, pidió a sus clientes que presenten candidaturas para los cargamentos que se embarcarán en los puertos de Yanbu y Ras Tanura en mayo.

Esto estaría sujeto a la reanudación de las exportaciones desde el puerto oriental de Ras Tanura, lo que requiere que los buques transiten por el estrecho de Ormuz, según indicó uno de ellos. Aramco comunicó a los compradores el mes pasado que solo podrían adquirir crudo en abril desde el puerto occidental de Yanbu, en el Mar Rojo. La productora está enviando crudo a Yanbu a través del oleoducto Este-Oeste.

petroleo crudo Depositphotos Sin embargo, los ataques contra las instalaciones energéticas saudíes han reducido la capacidad de producción de petróleo del reino en unos 600.000 barriles diarios y el caudal de su oleoducto Este-Oeste en unos 700.000 barriles diarios, según informó el jueves la agencia estatal de noticias saudí SPA, citando una fuente oficial del Ministerio de Energía.

Otros casos de empresas en Medio Oriente Por otra parte, Kuwait Petroleum Corp (KPC) facilitó las fechas de carga del crudo de exportación de Kuwait (KEC) vendido en condiciones FOB (franco a bordo) en abril. Según las fuentes, las nominaciones de carga están en proceso y están sujetas a la capacidad de los clientes para levantar las cargas. El mes pasado, KPC declaró fuerza mayor en los suministros de crudo entregados, ya que los buques cisterna no podían entrar en el Golfo y cargar el petróleo. A principios de esta semana, la empresa estatal iraquí de comercialización de petróleo, SOMO, pidió a sus clientes que presentaran sus calendarios de carga tras las informaciones publicadas en los medios de comunicación que indicaban que Irán había eximido a Irak de las restricciones de tránsito por el estrecho de Ormuz. Las refinerías y empresas comerciales asiáticas estuvieron buscando buques cisterna para cargar crudo en el Golfo esta semana tras el anuncio del alto el fuego. La empresa comercializadora de materias primas Glencore. La refinería estatal taiwanesa CPC fletó un buque cisterna cada una para cargar crudo de Oriente Medio con destino a Asia, mientras que las refinerías indias y surcoreanas están buscando buques cisterna para cargar crudo iraquí este mes.