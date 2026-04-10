La CNV flexibiliza condiciones al límite diario de $200 millones para transferencias de activos al exterior + Seguir en









La Comisión Nacional de Valores de la Argentina introdujo un cambio a la aplicación del monto límite diario para este tipo de transacciones.

La CNV (Comisión Nacional de Valores) está "abriendo un poco más el grifo" para que los inversores extranjeros. Mariano Fuchila

La Comisión Nacional de Valores (CNV) incorporó una nueva excepción, para los no residentes, a la restricción del límite diario de $200 millones para transferencias de activos a entidades depositarias del exterior.

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Hasta ahora, si un inversor no residente quería transferir sus bonos o acciones desde una cuenta en Argentina a una cuenta en el exterior (lo que se conoce como "transferencia emisora"), tenía un techo diario: no podía pasar activos que valieran más de $200 millones de pesos.

La nueva norma dice que ese límite de $200 millones ya no aplica si se cumple una condición clave: haber mantenido los activos en el país por lo menos un año (365 días).

En este sentido, el presidente de la CNV, Roberto Silva, destacó que “seguimos quitando restricciones de manera constante, en línea con la política del Gobierno Nacional y los objetivos de nuestra gestión. Hace casi dos años nos propusimos impulsar la normalización del mercado de capitales como una meta de corto plazo, y hoy cumpliendo con esa meta, continuamos avanzando, removiendo trabas innecesarias que obstaculizan la operatoria

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