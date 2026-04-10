Más de 3 millones de dólares en deuda: la popular pizzería que cerró abruptamente todos sus locales

Una reconocida firma gastronómica tuvo que dejar de operar de manera repentina, lo que sorprendió a sus clientes más fieles.

Fue la mejor pizzeria de su zona por 50 años, pero la crisis actual arrasó con ella.

El sector gastronómico actualmente atraviesa momentos complejos en distintas partes del mundo. En medio de esta situación, algunos negocios históricos enfrentan el peor momento desde su creación, lo que los obliga a tomar decisiones drásticas, debido a sus deudas de millones .

En octubre del año pasado, un local con una gran trayectoria en los Estados Unidos tuvo que comunicarles a sus miles de clientes que iban a cerrar para siempre . Esta cadena, que estuvo en funcionamiento por más de 50 años, fue por décadas muy querida por su comunidad, que durante años los acompaño en cada momento.

Su repentina desaparición dejó un vacío que no se explica solo por lo comercial, sino también por el vínculo emocional que había construido con cada uno de sus clientes.

Fue la mejor pizzería de la zona por décadas, pero la crisis económica arrasó con ella.

La cadena Gina Maria’s Pizza finalizó su actividad repentinamente tras más de 50 años de historia . En octubre del 2025, sus cuatro sucursales dejaron de atender al público, desconcertando a quienes frecuentaban sus locales.

Si bien la noticia llegó sin previo aviso , un tiempo después se conocieron los motivos detrás de esta decisión. La empresa responsable, Northern Brands Inc. , presentó una solicitud de quiebra bajo el Capítulo 7 de la legislación estadounidense. Este tipo de proceso implica el cierre definitivo y la venta de los bienes disponibles para saldar todas las deudas pendientes.

Los números que se revelaron reflejan la gravedad de la situación, ya que la firma acumulaba deudas cercanas a los 3 millones de dólares, mientras que sus activos apenas superaban los 60 mil. La situación se volvió tan difícil de sostener que inevitablemente los llevó a optar por la liquidación en vez de intentar una reorganización.

Este tipo de procedimiento significa que el negocio no continuará en funcionamiento y absolutamente todos los ingresos obtenidos por la venta de equipamiento y otros recursos se van a destinar primero a los acreedores, mientras que los dueños quedan al final en la lista de cobro.

La historia de esta pizzería comenzó en 1975, en la localidad de Minnetonka. Con el paso del tiempo, logró expandirse a otras ciudades cercanas como Chanhassen, Eden Prairie, Edina y Plymouth, donde durante décadas se mantuvo como la mejor pizzería para quienes vivían cerca.

Tras el cierre, uno de los antiguos locales reabrió bajo otro nombre. Este nuevo emprendimiento mantiene algunas recetas originales para conservar parte de la identidad culinaria que había conquistado a sus clientes.

Pizza Los propietarios de la empresa de pizzas tenían una deuda de casi 3 millones de dólares y sólo 64.000 dólares en activos. Pexels

La tristeza de los usuarios tras el cierre de la pizzeria

El público reaccionó rápidamente en redes sociales, donde muchos usuarios compartieron mensajes nostálgicos y en shock ante la triste noticia. Para varias familias, este lugar formaba parte de su vida y sus celebraciones. Algunos recordaron los viajes en auto que hacían para comprar porciones al mediodía, mientras que otros destacaron que fue su primera elección al mudarse a la zona.

También hubo quienes mencionaron la frecuencia con la que elegían este local, ya que varios comentarios hablaban de los pedidos que repitieron durante años, explicando la reacción del público ante esta situación. De todas formas, este caso no es aislado, ya que otras empresas del rubro enfrentaron dificultades similares.

Incluso grandes cadenas de supermercados en Estados Unidos tuvieron que cerrar sucursales y reducir su personal en medio de este complejo momento económico, con costos elevados, cambios en los hábitos de consumo y desafíos financieros que golpean a todo tipo de negocio.