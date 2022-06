“El teléfono negro”: el hijo de Stephen King le hace honor

Esto no quita que el método de ayuda de los muertos no deje de resultar también aterrador. Es que en el sótano convertido en mazmorra, donde está recluido el protagonista, hay un viejo teléfono negro que no funciona ni está conectado a una línea, lo que no impide que suene para que Thames pueda escuchar los consejos de estas voces del Más Allá.

También está claro que estos espíritus no lograron escapar, así que además de tener en cuenta sus advertencias, el cautivo debe ingeniárselas por si mismo. El director logra un sólido film de suspenso, oscuro y enervante, que se va poniendo más tenso hasta el crudo desenlace. Una cualidad del guión es intercalar lo que ocurre en el sótano con los intentos de la hermana de la víctima y de un detective por encontrar el serial killer que viene asolando la ciudad desde hace tiempo. Ethan Hawke, aquí un desalmado enmascarado con tonos del Guasón, también apoya este recomendable ejemplo de terror y suspenso.

“El teléfono negro” (The Black Phone, EE.UU., 2021) Dir.: S. Derrickson. Int.: E. Hawke, M.Thames, M. McGraw.