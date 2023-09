Entra en vigencia Constitución salteña que limita los cargos

El gobernador Gustavo Sáenz impulsó el proyecto de modificación de la carta magna local, y para el titular del Ejecutivo se baja la cantidad de mandatos consecutivos de tres a dos. También pone límite al mandato de jueces, además de acortar los de legisladores e intendentes.

La limitación de los mandatos para garantizar la alternancia, el fortalecimiento de la administración de Justicia, un mejor funcionamiento de los órganos de control, una optimización de los Concejos Deliberantes, que se pueda inaugurar el período de sesiones con mayor anticipación, fueron cuestiones centrales que Sáenz puso a consideración de los convencionales constituyentes. A los cambios en las reelecciones del gobernador, del vicegobernador y de los legisladores, también se suma el establecimiento de un tope de diez años para el mandato de los jueces de la Corte de Justicia.

Se determinó que el gobernador y el vicegobernador tengan la posibilidad de una reelección inmediata, que una vez efectuada esta reelección no pueden sucederse recíprocamente y que no pueden tener una nueva reelección, sino con la espera de un nuevo período.

Otra incorporación que no estaba en la anterior Constitución de Salta es que no podrán ser candidatos a Gobernador y Vicegobernador en forma inmediata los parientes hasta segundo grado, el cónyuge y el conviviente.

En el caso particular de los intendentes tampoco podrán llevar sus cónyuges, ni familiares directos. Éstos tendrán una sola reelección, y con la espera de un período podrán volver a presentarse.

En el caso particular de los jueces durarán 10 años en sus funciones y no pueden ser reelegidos nuevamente. Otra reforma que se concretó fue la limitación de la reelección de los senadores y diputados provinciales.

Para los legisladores también son dos períodos de cuatro años de forma consecutiva, para luego, si aspiran al mismo cargo, esperar cuatro años para poder postularse nuevamente.