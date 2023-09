Estrenan “Patagonia”, la primera ópera en castellano y tehuelche

“Empecé a concebir la idea de la ópera ‘Patagonia’ en 2017. Faltaban sólo tres años para la conmemoración del quinto centenario de la expedición de Magallanes y su descubrimiento del canal interoceánico, y yo me proponía dar una visión territorial, la de la tribu tehuelche, la mirada de quienes padecieron a los que llegaban a sus tierras”.

Colaborador en la gestación fue Marcelo Lombardero (Teatro Musical Contemporáneo), de extensa trayectoria como cantante y régisseur, además de ex director artístico de los teatros Colón y Argentino de La Plata. El trío se completa con Rodrigo Ossandón, quien tuvo a su cargo un guión que, como se verá, tuvo sus dificultades, porque Errázuriz siempre se propuso que fuera bilingüe español-tehuelche.

“Estábamos trabajando los tres”, continúa el compositor, “y a la vez de que nos dábamos cuenta de que un montaje de ópera tradicional iba a ser complicado, por los costos de una puesta con masas en un contexto de crisis económica, se nos vino la pandemia. Fue entonces cuando nos decidimos por una versión limitada, de cámara, con sus personajes reducidos a siete. El argumento está basado en hechos absolutamente reales pero, naturalmente, en el caso de los aonikkenk, que es la denominación correcta de la población originaria (la palabra “tehuelche” es mapuche, era así como los llamaban) debimos recurrir a la ficción.

Periodista: Argumentalmente, ¿en qué consiste “Patagonia”?

Sebastián Errázuriz: El eje es la historia de dos prisioneros: de un lado el tehuelche Kentelan, a quien Magallanes arranca de su comunidad para llevárselo a Europa, y a quien el cronista Pigafetta intentará ‘evangelizar’ a bordo, y el español Juan de Cartagena, que durante la travesía del Atlántico se había amotinado contra Magallanes y por lo tanto lo abandonan en la Bahía de San Julián a merced de los locales. Hay dos mujeres, Xorenken, la compañera de Kentelan, y Golenkon, la líder de la tribu, que rescatan al moribundo Juan para que les siministre información y, finalmente, para tratar de llegar por tierra hacia el paso que conecta los océanos para interceptar las naves, y proponer un intercambio de prisioneros. Otro personaje importante es el de Ikalemen, la narradora de la historia, quien desde el presente da cuenta de todos aquellos hechos pero, sobre todo, se reconoce como descendiente de los aonikkenk, esto es, afirma su identidad.

P.: ¿Cómo fue el trabajo con la lengua aonikkenk, o tehuelche?

S.E.: Muy complicado. Se la tiende a considerar una lengua muerta aunque no es así. En primer lugar, yo tomé contacto con un antropólogo argentino-canadiense, Javier Domingo, que no sólo es especialista en la materia, sino que además nos puso en contacto con Dora Manchado, descendiente directa de los aonikkenk, y que hablaba la lengua. Ella, que murió a principios de 2019, vivía en Río Gallegos, y se comunicaba con su gente más cercana en ese idioma para que no muriera. Fue muy emocionante entrar en contacto con ellos, y a la vez teníamos cierto temor por cómo iban a tomar nuestro proyecto. Afortunadamente, los alegró mucho, en especial a ella. Si bien existen diccionarios tehuelche-castellano, era imposible la tarea de “traducir” de una lengua a la otra un libreto. De modo que, gracias a la ayuda del antropólogo, que ofició de traductor, Dora habló mucho sobre la historia que le contábamos, y yo más tarde trascribí textualmente esos sonidos, esos retazos de conversación, para incorporar al libreto.

P.: Desde el punto de vista musical, ¿también hay incorporación de sonidos propios de los tehuelches?

S.E.: Sí, desde luego. Yo me valí bastante de los estudios del compositor y musicólogo Rafael Díaz, entre cuyas obras figura un tratado sobre flauta tehuelche. También tuve en cuenta el repertorio que dejó Aimé Painé, la cantante que utilizaba el mapuche y el tehuelche. Pero, desde luego, la partitura integral es un diálogo de músicas, la amerindia y europea. Es imposible escaparle a eso. Además, las propuestas estéticas de este siglo, por fortuna, son mucho más libres, ya no estamos ceñidos como antes. Yo, por ejemplo, puedo recurrir al dodecafonismo si quiero transmitir determinados climas; en cambio, si quiero transmitir algo romántico, puedo hacerlo con Puccini, por qué no.

P.: A mí, en el inicio de la obra, me pareció reconocer un letimotiv de la “Salomé” de Richard Strauss. ¿Es una cita?

S.E.: ¡Es verdad! Pero no fue de manera consciente en absoluto.

P.: ¿Cómo fue recibida esta obra en Chile? Le hablo desde el punto de vista político.

S.E.: Pues muy bien...

P.: Le preguntaba porque aquí, en 1986, cuando Víctor Heredia estrenó su cantata “Taki Ongoy”, una vindicación del pueblo quechua de los Andes peruanos, hubo un obispo que pidió su excomunión y, dicen, hasta hubo presiones del embajador de España para que la obra se prohibiera... Eso dejó de tener efecto con el tiempo, pero debieron pasar unos cuantos años.

S.E.: Parece increíble...

El elenco de “Patagonia” estará integrado por Evelyn Ramírez (mezzosoprano), Marcela González (soprano), Nicolás Fontecilla (tenor), Sergio Gallardo (bajo-barítono), María Paz Grandjean (actriz) y Francisco Arrázola (actor). La Orquesta Sinfónica Universidad de Concepción será dirigida por el propio Errázuriz. Las entradas son gratuitas pero deben reservarse a través de Alternativa Teatral.