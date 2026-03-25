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25 de marzo 2026 - 10:28

Juanse presenta "Pappo X Juanse Vol.2" en el Teatro Gran Rex: cómo y dónde conseguir las entradas

El concierto es una celebración al legendario guitarrista argentino, con clásicos del repertorio del Carpo, Ratones Paranoicos y su etapa solista.

Juanse vuelve a rendir homenaje a Pappo.

Juanse vuelve a rendir homenaje a Pappo.

El rock argentino tiene una guitarra eterna: Pappo. Y hay un artista capaz de hacerla rugir nuevamente: Juanse. El sábado 25 de abril, Juanse llegará al Teatro Gran Rex para presentar oficialmente “Pappo X Juanse Vol. 2”, la segunda parte del proyecto con el que rinde homenaje a Norberto “Pappo” Napolitano, una de las figuras más influyentes del rock argentino.

Las entradas están disponibles únicamente en tuentrada.com o boletería del teatro (Av. Corrientes 857, C.A.B.A).

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Cómo es "Pappo x Juanse"

Luego del gran recibimiento que tuvo el primer volumen, Juanse vuelve a ponerse al frente de este concierto que es una celebración para el legendario guitarrista argentino, donde recupera el espíritu y la potencia del rock and roll que marcó a generaciones. Será la segunda parte de la saga de canciones de Pappo con una banda que suena a puro rock & blues.

El show, que contará con Camionero como banda invitada, recorrerá canciones fundamentales del repertorio de Pappo’s Blues, Riff y los clásicos del Carpo, junto a canciones de Ratones Paranoicos y de la etapa solista de Juanse. Una noche de celebración: un concierto único de rock and roll.

El presente de Juanse

El líder de Ratones Paranoicos realizó varios conciertos de la mano de este proyecto a lo largo de 2025. Se destacaron las presentaciones en Cosquín Rock Brasil en enero y en Cosquín Rock Córdoba, en febrero, donde se lució con un show épico en el Escenario Sur del predio de Santa María de Punilla. Ese mismo mes desembarcó en España donde realizó 5 shows por diferentes ciudades llevando las canciones del Carpo al otro lado del océano.

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