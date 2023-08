Franc Cerúndolo fue citado para la Laver Cup

“Es un honor que me pidan representar al Resto del Mundo. Es una oportunidad especial poder competir contra los mejores junto a mis compañeros de equipo, bajo la dirección de uno de los grandes de todos los tiempos. No puedo esperar más”, comentó Cerúndolo ni bien se enteró de la convocatoria, según consignó la página oficial del certamen. Cerúndolo será el segundo tenista argentino que juega el torneo (es oficial aunque no otorga puntos para la ATP) desde su primera versión en 2017, el anterior Diego “Peque” Schwartzman en las ediciones de 2018, 2021 y 2022.