La economía de la Unión Europea se contrae a su nivel más bajo en nueve meses por la guerra en Medio Oriente

La fuerte baja en el sector de servicios arrastró al resto de la actividad en el bloque europeo. Se registró un deterioro de la demanda y el mayor aumento de los precios de los insumos en más de tres años.

La guerra en Medio Oriente ya comenzó a hacer estragos en la economía de la Unión Europea (UE) , que registró su expasión más debil en nueve meses . Los datos, que pertecenen al sector privado de la eurozona correspondiente a marzo, dieron cuenta de un sector de servicios muy debilitado, además de una baja en los nuevos pedidos y un fuerte incremento en el precio de los insumos .

El Índice de Producción PMI Compuesto de la Eurozona de S&P Global cayó a 50.7 el mes pasado, desde 51.9 en febrero, marcando la tasa de crecimiento más lenta desde junio de 2025. La lectura se mantuvo por encima del umbral de 50 que separa la expansión de la contracción, pero se ubicó muy por debajo de la media histórica de 52.4 .

El economista jefe de negocios de S&P Global, Chris Williamson , señaló que el dato "indica que la economía de la zona euro ya se ha visto gravemente afectada por la guerra en Medio Oriente" .

Y desarrolló: "Los alentadores indicios de crecimiento observados a principios de año se han desvanecido debido al alza vertiginosa de los precios de la energía , la interrupción de las cadenas de suministro , la volatilidad de los mercados financieros y una nueva caída de la demanda ".

Reconoció que " existen claros riesgos de contracción económica en el segundo trimestre si no se resuelve rápidamente el conflicto, e incluso entonces, es probable que veamos repercusiones negativas en el mercado energético, que se podrían prolongar durante los próximos meses". Y consideró que esta situación " invoca el indeseado espectro de la estanflación, o algo peor, a corto plazo ".

El informe de S&P Global explicó que que el sector servicios fue el responsable de la desaceleración de la expansión en general en marzo, ya que los niveles de actividad apenas aumentaron durante el último periodo de la encuesta, con un nivel de 50,2. Por otro lado, el crecimiento de la producción manufacturera se mantuvo sólido.

unión europea Cortesía de la Unión Europea

Menos pedidos y más inflación

Tras un periodo sostenido de mejora de la demanda, en marzo se observó un descenso en la entrada de nuevos pedidos en total en la zona euro, como consecuencia de una disminución de los pedidos recibidos por las empresas de servicios.

Los nuevos pedidos de exportación, que incluyen el comercio dentro de la zona euro, disminuyeron en marzo, aunque el ritmo de declive fue moderado. Por su parte, el volumen de exportaciones manufactureras casi se estabilizó, hecho que contrastó con la mayor desaceleración de la demanda de servicios de clientes extranjeros en seis meses.

Por su parte, el ritmo en la pérdida de empleo fue el más pronunciado en trece meses, debido principalmente a una caída más pronunciada del empleo en el sector manufacturero, aunque fue en niveles marginales. Ese repunte de la pérdida de empleo estuvo en concordancia con un debilitamiento de las expectativas empresariales. El optimismo cayó en marzo por primera vez desde diciembre de 2025, debido a un descenso generalizado de la confianza.

La inflación de los costes de los insumos se aceleró bruscamente, alcanzando su nivel más alto en poco más de tres años. El sector manufacturero experimentó un fuerte repunte de las presiones de los precios, con su índice de precios de compra mostrando un aumento de casi once puntos desde febrero, un incremento mensual récord.

Las empresas de servicios también experimentaron un fuerte aumento de los costes y en marzo se observó el aumento más fuerte en general de los precios de los productos y servicios de la zona euro desde febrero de 2024