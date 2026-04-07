Explosión y caos en el puente de las Américas de Panamá: un muerto y heridos tras un incendio en zona de combustible

El fuego se originó en un área de combustible, paralizó el tránsito y activó un amplio operativo de emergencia.

Explosión e incendio bajo el puente de las Américas generaron caos en una zona clave del Canal de Panamá.

Un incendio de gran magnitud dejó un muerto y dos bomberos heridos este lunes en la zona de combustible ubicada bajo el puente de Las Américas, en el Canal de Panamá , y obligó a interrumpir el tránsito en una de las principales conexiones entre la capital y el interior del país, en medio de escenas de tensión y despliegue de emergencia.

El siniestro se originó en el área de La Boca, donde operan empresas vinculadas al almacenamiento y manejo de combustible. Allí, varios tanques y cisternas se vieron envueltos en llamas tras una explosión que, según las primeras versiones, ocurrió mientras trabajadores realizaban tareas de trasiego de combustible.

El fuego generó una intensa columna de humo y obligó a un amplio operativo del Cuerpo de Bomberos, que trabajó durante horas para contener las llamas en un entorno altamente inflamable.

El saldo preliminar dejó una persona fallecida (que se presume podría encontrarse dentro de una de las cisternas incendiadas) y dos bomberos con quemaduras de segundo grado. Además, maquinaria y materiales de la empresa afectada resultaron dañados.

El tránsito fue interrumpido en una conexión clave entre la capital y el interior.

El puente fue cerrado por completo durante una hora y luego volvió a la normalidad.

¿Cómo lograron controlar el fuego?

Para extinguir el incendio, los bomberos utilizaron vehículos tipo “monitor”, capaces de lanzar grandes volúmenes de agua, junto con productos químicos destinados a enfriar al menos tres cisternas en llamas.

“Ya ha bajado el nivel de intensidad del fuego, totalmente. La situación está bajo control y vamos a seguir trabajando, vamos a seguir trabajando hasta que tengamos el control total de la escena y así poder declarar el área segura”, afirmó Delgado.

Si bien no se descarta que las altas temperaturas hayan influido en el origen del fuego, las causas exactas serán determinadas por peritos especializados.

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Imágenes impactantes muestran una enorme bola de fuego pic.twitter.com/4QNHSdfV8d que casi engulle varios vehículos en una explosión en el Puente de las Américas en la Ciudad de Panamá, Panamá. - @RapidResponse47 — Reporte Ya (@ReporteYa) April 7, 2026

¿Qué importancia tiene el puente de Las Américas?

Inaugurado el 12 de octubre de 1962, el puente de Las Américas es una de las dos estructuras que conectan la ciudad de Panamá con el resto del país. Con 1.654 metros de longitud y 61 metros de altura, fue en su momento uno de los puentes colgantes más largos del mundo.

La estructura cruza la entrada pacífica del Canal de Panamá y constituye un punto clave en la conexión terrestre del continente, en un contexto donde la selva del Darién impide una unión directa entre América del Norte y del Sur.