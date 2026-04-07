Qué es el "Mulching" y por qué es el mejor aliado de tu jardín en otoño

Esta técnica simple mejora la tierra, reduce el riego y ayuda a las plantas en la temporada de frío, sin tener que hacer grandes costos.

Llegó el frío, y con él, hay que implementar nuevas técinas para cuidar el jardín.

Cuando bajan las temperaturas , el estado en el que se encuentra el suelo pasa a ser fundamental para la salud de las plantas . Muchos espacios verdes pierden su vitalidad en esta época por la falta de cuidado en la base, donde se da gran parte del desarrollo vegetal.

Pero, ante esta situación, existe una práctica muy fácil que ayuda a mantener la humedad , protege las raíces y mejora la calidad de la tierra sin tener que comprar muchos elementos. Si su aplicación se hace de manera correcta, puede cambiar el impacto del otoño en cualquier jardín.

El mulching es una técnica de jardinería que consiste en cubrir la superficie del suelo con distintos materiales , creando una capa protectora. Esta cobertura actúa como una barrera frente a factores externos como el frío, el calor o la pérdida de agua, por lo que es fundamental cuando llega el otoño .

Esta técnica es simple, económica y está alineada con las prácticas más sustentables.

Uno de sus principales aportes es la conservación de la humedad , ya que, al reducir la evaporación, el suelo mantiene el agua por más tiempo, permitiendo espaciar los riegos , algo muy necesario durante los períodos secos o cuando las temperaturas descienden.

También ayuda a controlar la aparición de malezas , porque este mecanismo bloquea la luz solar directa sobre la tierra, dificultando el crecimiento de hierbas no deseadas y facilitando la limpieza. Cuando se eligen materiales orgánicos , estos se descomponen con el tiempo y liberan nutrientes que favorecen la actividad biológica y mejoran la estructura del terreno.

Además, funciona como una especie de aislante térmico, algo que en otoño e invierno protege las raíces del frío, mientras que en verano evita el sobrecalentamiento para fomentar el crecimiento de las plantas.

Tipos de Mulching

Existen distintas opciones para aplicar esta técnica, y cada una se adapta a necesidades específicas del jardín:

El mulching vegetal incluye restos de poda, hojas secas o césped cortado, volviéndose una alternativa accesible y ecológica, ya que permite reutilizar residuos que salen del propio jardín. Esta capa se descompone de manera moderada y aporta nutrientes de forma progresiva.

Dentro del mulching orgánico también se encuentran materiales como compost o estiércol tratado. Estos aportan nutrientes de una manera más directa y mejoran la fertilidad del suelo en poco tiempo, algo ideal para las huertas o zonas con plantas que requieren mayor nutrición.

Por otro lado, el mulching inorgánico abarca piedras, grava o telas especiales. Estos materiales no se degradan, así que requieren mucho menos mantenimiento, por lo que suelen elegirse en jardines decorativos o espacios donde se busca reducir al mínimo el cuidado.

La elección depende del objetivo que tengas, por un lado, si se busca enriquecer la tierra, convienen los materiales orgánicos. Pero para un mantenimiento más simple, los inorgánicos pueden ser una buena alternativa.

Jardín Jardinería Jardinero Jardinera Patio Cuando llega el otoño, es fundamental aplicar esta técnica para cuidar el jardín. Pexels

Cómo aplicarlo correctamente en tu jardín

Para lograr buenos resultados, es importante prestar atención a la forma de aplicación. El primer paso es preparar el terreno: retirar malezas y nivelar la superficie para que la cobertura quede uniforme.

Después se pone el material elegido en una capa pareja. Para esto, el grosor es importante, ya que, si es demasiado fino, no cumplirá su función, pero si es muy grueso puede impedir el paso de aire y agua. En general, se recomienda un espesor moderado que cubra muy bien, pero sin compactar.

Es fundamental dejar un pequeño espacio alrededor de los tallos y troncos, ya que el contacto directo con los materiales húmedos puede generar problemas como putrefacción o enfermedades. Además, no hay que aplicar restos demasiado húmedos o con semillas, ya que pueden generar malos olores o favorecer el crecimiento de malezas.

Lo ideal es hacerlo con el suelo seco y en condiciones climáticas estables, para evitar que la humedad quede atrapada de manera excesiva. Con el paso del tiempo, el material se degrada o se desplaza, así que es necesario revisar la cobertura contantemente y agregar más cuando sea necesario.