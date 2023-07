Incertidumbre empresaria por exceptuados del tributo: pedirán “reevaluar” medidas

En el comunicado se pueden observar los puntos que desde la gremial empresaria buscarán que se modifiquen. Por un lado, el hecho de que el nuevo Impuesto PAIS se aplica a las importaciones pautadas con anterioridad, por lo que genera “costos retroactivos” que no tenían cobertura cambiaria, y podría derivar en un “quiebre en la cadena de pagos” . Además, criticaron que no hayan quedado eximidas todas las empresas que están en los acuerdos de Precios Justos, “lo que presionará aún más sobre costos y precios”.

Desde la Cámara de Comercio (CAC) calificaron las medidas como “desdoblamiento cambiario”, que genera una “devaluación encubierta, con las consecuencias contractivas que eso implica”. En un análisis que realizaron, anticiparon que el nuevo dólar agro y el impuesto importador no traerán alivio en reservas: “La presión sobre el tipo de cambio continuará”, y agregaron: “El sector podría esperar que la situación empeore por lo cual es necesario cubrirse con stock, y no quedar fuera del mercado en las próximas semanas. Esto agravaría aún más el problema de divisas del BCRA”.

Dentro del sector pyme, la Confederación General Empresaria (Cgera) aseguraron que el impacto es “disímil”, con “impacto mínimo” en las industrias con pocos insumos importados, pero que “impacta fuertemente” en quienes tienen sus mayores costos en insumos importados, y sobre todo resaltaron el impacto en las pymes exportadoras. “Es necesario reevaluar consecuencias en algunas actividades”, afirmaron en un comunicado.

Por estas horas, en las cámaras empresarias hay “total incertidumbre” por cómo quedará el listado de los rubros que estarán exceptuados del Impuesto PAIS, que según se anunció, será en combustibles, salud y en la canasta básica. En la UIA manifestaron en el comunicado: “Existe además la dificultad para exceptuar a todas las materias primas, insumos y bienes intermedios asociados a los bienes de canasta básica”.

Desde una importante alimenticia afirmaron: “No tenemos claro si el listado será por empresas, sectores o productos y si habrá algún cruce con Precios Justos”. Una pregunta similar manifestó Marcelo Fernández, de Cgera: “¿La tinta que se utiliza para el envase de los alimentos entra o no?”. Agregó que analiza pedirle a Economía que queden exceptuados los insumos industriales que no se producen en el país.

La letra chica estará a cargo de la Secretaría de Comercio Interior y Exterior, de Matías Tombolini. Mientras tanto, desde UIA contaron que ya comenzaron a llegar listados “con aumentos de 8% en dólares”, mientras que fuentes de la Confederación de la Mediana Empresa (CAME) afirmaron que ya hay listas con aumentos de entre 5-9%. De hecho, en CAME invitaron a Massa “en su condición de ministro de Economía y no de candidato” a su próxima reunión el 9 de agosto, para poder aclarar dudas transmitir preocupaciones.

En la misma línea, fuentes de la cámara que importa equipamiento médico (Cadiem) enviaron una carta a Economía para pedir precisiones. “Comercio va a precisar quiénes quedan exceptuados de la canasta básica, Energía hará lo mismo para combustibles, en salud no tenemos el detalle de cómo quedará, si aplica para equipamiento, insumos y servicios médicos, tienen que detallarlo”, contó una fuente empresaria. Mientras tanto, expertos en comercio exterior aseguraron que “no se pudo ni girar ni nacionalizar”, mientras aguardan que AFIP adecúe los sistemas.