Fusiones y adquisiciones en Argentina: caen las operaciones pero crece el monto invertido

Energía, minería y gas fueron los sectores más importantes. Entre enero y marzo se registraron 57 transacciones, lo que implica una caída del 23% interanual.

El mercado de fusiones y adquisiciones en Argentina arrancó 2026 con señales mixtas: hubo menos operaciones, pero de mayor tamaño. Según un informe de Aon plc, elaborado junto a TTR Data y Datasite, entre enero y marzo se registraron 57 transacciones , lo que implica una caída del 23% interanual. Sin embargo, el valor total alcanzó los u$s2.290 millones, con un salto del 39% frente al mismo período de 2025.

El incremento en el valor de las transacciones evidencia el interés de los inversores por el mercado local en sectores que movilizan grandes operaciones, respaldado por una fuerte actividad en los sectores de energía, petróleo y gas, tecnología y software vinculados a la industria y bienes raíces. La operación más destacada del año fue la compra por parte de Vista Energy Argentina de los activos de la noruega Equinor en Vaca Muerta por u$s712 millones.

“Argentina comienza a ganar mayor protagonismo a medida que avanza una agenda promercado y se desarrollan proyectos relevantes en minería e infraestructura. En este contexto, el país está capturando un mayor flujo de inversión sectorial y operaciones estratégicas, particularmente en el sector energético, uno de los más dinámicos de la región”, sostuvo Carlos Dorado, Líder de M&A and Transaction Solutions para Hispanic South America en Aon.

A nivel regional, el informe muestra que América Latina alcanzó 482 transacciones por un valor total de u$s27.062 millones hasta marzo de este año. Estas cifras suponen una disminución del 36% en el número de transacciones y del 87% en su valor, con respecto a las cifras registradas en el mismo período de 2025.

Durante los tres primeros meses del 2026, por número de transacciones, Brasil lideró el ranking de países más activos de la región con 256 deals (disminución del 43%) y un aumento del 114% en el capital movilizado (u$s 17.796 millones), en términos interanuales. Le sigue en el listado Chile, con 92 transacciones (aumento

del 5%) y con un aumento del 55% de su valor (u$s 1.932 millones), con respecto al mismo periodo del año pasado, lo que lo convierte en el único país con resultados positivos en la región por capital movilizado.

Por su parte, México también sube en el ranking, con 58 transacciones (un descenso del 13%) y con un aumento del 420% en el capital movilizado (u$s 6.083 millones). El cuarto lugar es ocupado por Argentina, mientras que Colombia alcanza el quinto con 48 transacciones (un descenso del 38%) y un aumento del 189% en su valor (u$s 5.314 millones), respecto del mismo periodo del año pasado. Por último, Perú ha registrado 30 transacciones (descenso del 14%) y un aumento del 856% en su capital movilizado (u$s 3.476 millones), en términos interanuales.

Qué pasa en Europa y Estados Unidos

En el ámbito transfronterizo, se destaca el apetito inversor de las compañías latinoamericanas en el exterior hasta el primer trimestre de 2026, especialmente en Europa y Norteamérica, donde se llevaron a cabo 22 y 8 transacciones, respectivamente.

Por su parte, las compañías que más transacciones estratégicas realizaron en América Latina proceden de Norteamérica, con 75, Europa (73) y Asia (16).

“Veo 2026 como un año de reactivación, aunque marcado por una mayor selectividad. En América Latina, el mercado muestra una disminución en el volumen de transacciones, acompañada de un aumento en el valor total movilizado, lo que refleja menos operaciones, pero de mayor tamaño, más estratégicas y ejecutadas con

mayor disciplina”, explicó Pedro da Costa, Head de M&A and Transaction Solutions para América Latina en Aon.