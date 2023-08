“Inundaremos las calles”, advierte la CGT sobre las promesas de Bullrich y de Milei

“No está en mi cabeza que gane Milei o Bullrich. Pero si eso ocurriera y quieren ejecutar sus promesas de campaña, obviamente el Movimiento Obrero va a resistir esa andanada de quita de derechos, no lo vamos a permitir. Manifestaremos en la calle...”, sostuvo Manrique en diálogo con AM 750. El dirigente aludió de ese modo en forma genérica a las propuestas de limitar el derecho de huelga, reducir o eliminar las indemnizaciones por despido y licuar el poder de los sindicatos, entre otras en las que coinciden el candidato libertario y la referente de Juntos por el Cambio. También se refirió a la posibilidad de una limitación de las manifestaciones como plantea el candidato a jefe de Gobierno porteño de La Libertad Avanza, Ramiro Marra: “Vamos a ver si no se puede protestar. Esto no es una lucha de poderes para ver quién tiene el pie más grande. Es una lucha de derechos; vos me querés quitar derechos y yo me voy a defender. Vos tenés el derecho de aplicar lo que entendés como la ley a tu forma y yo, a ejercer mis libertades conforme la Constitución Nacional...”, razonó.