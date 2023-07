Larreta suma promesas para educación con incentivos para docentes que no falten

campaña. “Este sistema así como está no va más”, dijo Horacio R. Larreta en San Luis donde presentó propuestas.

Después de anunciar que el Gobierno porteño otorgará “un reconocimiento salarial para unos 35 mil docentes de escuelas de gestión estatal que no tuvieron faltas injustificadas durante los primeros seis meses del año”, Horacio Rodríguez Larreta anunció propuestas de campaña en materia educativa.

Mientras que el incentivo que anticipó apunta a premiar a los docentes que no se sumaron a los paros, el precandidato presidencial de Juntos por el Cambio dijo que buscará revertir la “tremenda decadencia educativa” si lo eligen presidente. Entre esas propuestas está la de declarar “servicio esencial” a la educación, lo cual garantizaría su prestación.

“Este sistema así como está no va más. Por eso, si los argentinos me honran eligiéndome presidente, los chicos van a estar en el aula”, prometió Larreta y que “las escuelas van a funcionar siempre, porque una escuela cerrada es una tragedia siempre. Sin afectar el derecho a parar, que es constitucional, tenemos que lograr que el derecho a huelga no esté por encima del derecho de los chicos a aprender”. Otra de las propuestas es establecer la “jornada extendida para los chicos que estén por debajo de los conocimientos necesarios para su edad” y además impulsar un “nuevo método de lectura y comprensión de texto para las escuelas primarias”.

También indicó que quiere que haya “inglés desde primer grado” y avanzar hacia “escuelas bilingües en toda la Argentina”, a la vez que añadió: “Vamos a trabajar con los docentes para que tengan las mejores herramientas, la mejor tecnología y sean quienes lideren esta revolución”.

En ese sentido volvió a mencionar los incentivos económicos para los docentes que cumplan con el presentismo y las “prácticas profesionales en el último año de la secundaria”.

Luego se refirió al nivel universitario sosteniendo que “la Argentina tiene seis egresados cada 100 estudiantes”.

“Vamos a ir llevando la oferta de carreras con las necesidades del desarrollo productivo de cada región de la Argentina y también se va a buscar más flexibilidad: carreras cortas, títulos intermedios, a lo largo de la carrera de especialización”, precisó.

Durante el anuncio, el referente opositor se comprometió a “destinar el 1% del PBI a investigación y desarrollo, equiparando la inversión pública y conectándola con la privada”.