Ley de Alquileres: Senado avanzó con dos dictámenes

Sin embargo, habría consenso en establecer un plazo de seis meses para actualizar el precio del alquiler, que representa un punto medio entre los cuatro meses aprobados por la oposición en Diputados y los doce meses que quería conservar el oficialismo. A la hora de tomar la palabra por la oposición, el riojano Julio Martínez entendió que “la ley actual sería buena en un país sin inflación, pero esta propuesta no va a eliminar los inconvenientes. No estamos solucionando el tema, solo poniendo ideología”.

“Me gustaría entender si ustedes consideran que esto va a traer más propiedades al mercado o va a seguir sucediendo lo que está pasando ahora”, criticó la senadora porteña de JxC Guadalupe Tagliaferri. Por su parte, desde el oficialismo la senadora bonaerense Juliana di Tullio sostuvo: “A mí me queda claro quién tiene más fuerza porque quitaron a todas sus propiedades del mercado es porque hay una situación de poder por sobre otra. Esto es lo que estamos tratando de enmendar”. Recordó que la propuesta del oficialismo de que se estima “entre un alquiler y medio y dos, el monto que un propietario puede deducir a partir de los beneficios. No creo que no sea un buen incentivo para los pequeños propietarios”.