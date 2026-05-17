Día del Té: propuestas para la hora de la merienda

Cada 21 de mayo se celebra el Día Internacional del Té, una excusa ideal para redescubrir infusiones, blends de autor y propuestas de merienda en distintos espacios gastronómicos de la Ciudad.

El Día Internacional del Té , que se celebra cada 21 de mayo , es una oportunidad para poner en primer plano una de las infusiones más consumidas del mundo. En sus distintas variedades, desde los clásicos tés negros hasta mezclas con hierbas, especias, frutos y flores, esta bebida ganó protagonismo dentro de la escena gastronómica porteña.

En la Ciudad, distintas cafeterías y restaurantes suman propuestas pensadas para la hora de la merienda , con cartas de tés en hebras, blends exclusivos y opciones dulces y saladas para acompañar. Entre salones de inspiración francesa, cafeterías de especialidad y espacios de estética retro, la fecha invita a descubrir nuevas formas de disfrutar este ritual.

En sus locales de Palermo y Puerto Madero, Ciro amplía su propuesta gastronómica con una cuidada carta de tés elaborada junto a Timeless Tea WMT. La selección incluye blends de perfiles variados, desde clásicos desayunadores a base de tés negros de Assam, Ceylon y Darjeeling, hasta combinaciones más aromáticas con hibiscus, rosa mosqueta, frutos rojos, especias y cítricos.

Entre las opciones destacadas aparecen el Black Chai, con anís estrellado, cardamomo y vainilla, el Royal Tea de rooibos y el Wood Tea con hierbas y lemongrass. Además de servirse en el salón, algunos blends también pueden adquirirse en hebras para llevar. Estas infusiones se integran a la oferta de cafetería del espacio y se sugieren para acompañar especialidades como pancakes, churros, sfogliatella, cannoli y tortas artesanales.

NEGRO

NEGRO te

La experiencia del té también gana terreno en Negro, la cafetería que apuesta por una propuesta donde conviven diseño contemporáneo, café de especialidad e infusiones premium. El espacio trabaja con hebras de Tealosophy, la marca fundada por Inés Berton, y suma además un blend exclusivo desarrollado para Fuego Tostadores, el tostador propio de la casa.

La mezcla combina té negro con notas de higos, ciruelas, avellanas, miel y flores, dando como resultado un perfil aromático intenso y sofisticado. Entre las variedades más elegidas también aparece Calm, una infusión sin cafeína elaborada con verbena francesa y cítricos italianos, ideal para quienes buscan sabores delicados y frescos. Todas las preparaciones se sirven en teteras de hierro forjado, un detalle que acompaña la identidad cálida y minimalista de la marca.

Direcciones: Suipacha 637, Microcentro; Tucumán 1327, Tribunales; El Salvador 4200, Palermo; Avenida Santa Fe 3246, Palermo.

CROQUE MADAME PALACIO PAZ

CROQUE MADAME te 2 (1)

Entre salones de inspiración francesa y uno de los jardines más elegantes de Retiro, Croque Madame Palacio Paz consolidó su propuesta de té como una de las experiencias más refinadas de la ciudad. La selección de infusiones Dilmah se sirve en teteras individuales acompañadas por juego de tazas, una presentación clásica que permite mantener la temperatura ideal durante toda la degustación.

Dentro de la carta sobresalen variedades como el tradicional English Breakfast, de perfil intenso y notas amaderadas; el rooibos con frambuesa y coco, naturalmente dulce y libre de cafeína, y el té verde con jazmín, fresco y floral. Para acompañar, el restaurante ofrece un “Té Premium” para compartir entre dos personas, que reúne preparaciones dulces y saladas de elaboración artesanal, además de dos copas de jugo de naranja recién exprimido.

Dirección: Avenida Santa Fe 750, Retiro.

BILBO

BILBO TE 2

Con una impronta inspirada en los clásicos diners de los años 50, Bilbo Café convirtió la hora del té en una experiencia que combina blends de especialidad, pastelería artesanal y una ambientación de estética retro. La cafetería trabaja con infusiones de Inti Zen servidas en teteras, una elección que realza el ritual y permite disfrutar cada variedad en su punto justo.

Entre las opciones más pedidas aparecen Be Sweet, un rooibos con vainilla de perfil suave; Orange Green Love, con té verde, manzanilla y cítricos; Buena Vibra Chai, con especias y té negro, y Matcha Detox, una mezcla frutal con rosa mosqueta, arándanos y frutilla. La propuesta se complementa con una carta de pastelería que incluye la Chocobilbo —versión propia de la chocotorta—, torta vasca, Key Lime Pie, alfajores, bagels y croissants rellenos.

Direcciones: Beláustegui 802, Villa Crespo; Crisólogo Larralde 6293, Saavedra; Centro Cultural Recoleta, Junín 1930, Recoleta.