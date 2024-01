"Ley ómnibus": oposición dialoguista pide más modificaciones en texto

Los cambios que aceptó el Gobierno en el proyecto de la llamada “ley ómnibus” , que llegó al Congreso con esas reformas, no resulta suficiente por ahora para la oposición dialoguista . El punto acerca de las retenciones es uno de los conflictos que no logra sortear el Gobierno.

Por otra parte, los legisladores de la UCR, el PRO y Hacemos Coalición Federal (antes Juntos por el Cambio) se preparaban para estar hoy en la discusión del plenario de comisiones, por lo que se dedicaron todo el día a analizar a fondo el nuevo texto. Algunas de las propuestas de estas bancadas que se formularon la semana pasada fueron tomadas por el Gobierno, pero al parecer no se consideraron todas. De esa manera intentarían incorporarlas en lo que sería el dictamen que espera el Gobierno que se realice para llevar el debate al recinto esta misma semana. “No creo que haya más concesiones. Si siguen tirando de la cuerda, se rompe todo”, advirtió un referente de LLA a este medio, ante la consulta sobre si podría haber más modificaciones.

Los principales puntos que se analizan son el referido a las retenciones, también a las jubilaciones, y entre otros las compensaciones a las provincias. Por eso la oposición dialoguista podría apoyar el dictamen de mayoría de LLA en disidencia y luego en el recinto acompañar la votación en general y poner a consideración propuestas en particular. O bien, si no se destraban las negociaciones, buscar su propio dictamen. Nicolás Massot, del bloque Hacemos Coalición Federal que preside Miguel Ángel Pichetto, sostuvo que el Gobierno plantea una reducción de gasto “llevando a 0 la obra pública, que es plata de las provincias, a 0 el incentivo docente que envía a las provincias, a 0 la compensación de la ANSeS a 13 provincias que no transfirieron su sistema jubilatorio”. En declaraciones radiales, señaló que los cambios en las retenciones “excluyen a una veintena de economías regionales cuando son más de 7 mil”.

“Estamos en un contexto recesivo y uno de los pocos datos expansivos los aporta el sector exportador. Es poco oportuno e inequitativo caerles a las cadenas exportadoras”, indicó Massot y remarcó: “Queremos volver a sentarnos a insistir con este punto. No es que hemos confeccionado alternativas fiscales”. “Resolviendo este punto fiscal, que es el más relevante entre gobierno nacional y provincias, el capítulo retenciones, creo sí (acompañarán el proyecto)”, subrayó el diputado.

Asimismo, en las filas del peronismo agrupado en UP reconocen que no hay diálogo con el oficialismo. Entienden que La Libertad Avanza descuenta el rechazo del núcleo duro PJ y busca votos con la oposición dialoguista. No obstante, algunos gobernadores justicialistas también negocian por fuera de UP, en función de demandas puntuales, y podrían acompañar a LLA. “Entre que no saben de técnica legislativa, son soberbios. Con nosotros no hablan, hablan entre ellos pero fuera de las comisiones. Nuestra postura está clara”, expresó una espada del peronismo en Diputados a este medio.