El consumo masivo no para de caer: se hundió un 5,1% en marzo y sufrió la mayor contracción en 14 meses + Seguir en









Las ventas volvieron a ceder en marzo y está lejos de recuperarse frente al nivel de fines de 2023: está a 22 puntos porcentuales de diciembre de ese año, según la medición de Scentia.

Las ventas cayeron 5,1% en marzo y está lejos de recuperarse frente al nivel de 2023: está a 22 puntos de diciembre y a 11 p.p. de enero de ese año, según la medición de Scentia. Reuters

El consumo masivo continúa sin remontar y en marzo perdió un 5,1% frente al mismo mes de 2025, lo que representa la peor caída en 14 meses, mientras que en el primer trimestre acumuló un rojo de 3,1%, según la medición de Scentia. En el balance mensual, de todos modos, se observó un repunte de 6,1%, traccionado por el aumento de ventas en supermercados, mayoristas y autoservicios.

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En el último año, el consumo masivo cayó en mayor medida dentro de los canales de mayoristas (-8,8%), supermercados (-7%) y autoservicios independientes (-5,1%). Aunque en el trimestre, los tres canales recortan la baja a 4,5%, 5,4% y 4,4%, respectivamente.

Hacia adentro de la categoría de supermercados, los rubros que más cayeron fueron perecederos (-10,6%), bebidas sin alcohol (-10,4%) y bebidas con alcohol (-8,5%). Alimentación, por su parte, bajó 5,3%.

En los autoservicios independientes, en tanto, perecederos se derrumbaron 14,4% y bebidas sin alcohol un 9,8%. Alimentos tuvo una variación levemente positiva, en torno al 1%.

En el otro extremo, el único de los canales que viene subiendo mes a mes es el e-commerce (+34,3%) -por los cambios de patrones de consumo-, aunque representa una pequeña porción de las ventas y no logra compensar las caídas de los demás canales.

Entre supermercados y autoservicios, en conjunto, la baja del consumo fue aún más fuerte: perdió 6,1% en marzo. El consumo masivo en marzo se ubicó en el 89%, teniendo como base enero 2023 y se ubicó 22 puntos porcentuales (p.p.) por debajo de diciembre de ese año, cuando asumió Javier Milei. Supermercado Consumo Carne Precios Inflación Mariano Fuchila "El precio promedio ponderado del consumo masivo, en su medición interanual, arroja una variación de 20,4%, bastante por debajo del IPC cuyo valor, en el mismo periodo de comparación, fue de 32,6%", destacan de la consultora liderada por Osvaldo del Río. La caída del consumo se enmarca en una pérdida del poder adquisitivo. Los salarios registrados -que incluyen tanto al sector público como al privado- acumularon una baja real de 4,33% entre septiembre y febrero, según el cálculo de Ámbito en base a los datos oficiales del INDEC, un factor determinante de la magra performance del consumo. Desde la asunción de Javier Milei como presidente la pérdida es de 8,87%; los públicos fueron los más perjudicados con una caída del 18,35%, mientras que los privados retrocedieron un 3,54%.

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