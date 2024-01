Ley ómnibus: Hacemos Coalición Federal valoró reformas aunque pedirán más cambios

"Ahí tenemos un límite importante. Estamos trabajando en determinadas alternativas que le hemos presentado al gobierno para encontrar el equilibrio fiscal mirando el gasto tributario del Estado", remarcó el diputado y señaló que hay que buscar que el ajuste no recaiga solamente "sobre los jubilados, los asalariados y las economías regionales".

Sin embargo, Massot apuntó que "el Gobierno está intransigente en una postura diciendo que el único camino para cerrar el déficit es gravar a las economías regionales y a las exportaciones". Aseguró que desde Hacemos Coalición Federal consideran que "ese es un camino equivocado".

"Él país tiene que ir hacia una regularización, a un sendero de equilibrio fiscal, pero eso no lo tiene que pagar jubilados, no lo tienen que pagar los asalariados con el impuestos a las ganancias después de todos los aumentos que se han propinado en prepagas, en colegios, en tarifas, en combustibles y creemos que no lo tiene que paga el sector exportador que es el que genera empleo y divisas", expresó el diputado bonaerense.

Ley ómnibus: desde Hacemos Coalición Federal adelantaron que "van a dar debate"

Por último, se refirió a la votación de la ley y dijo: "Vamos a dar el debate, no lo vamos a demorar. Si hay que votar el jueves estamos preparados para hacerlo. Vamos a acompañar los términos generales en la ley pero vamos a defender las posturas que venimos avisando al gobierno hace más de un mes", cerró.

En el mismo sentido se expresó el diputado Miguel Ángel Pichetto, del mismo espacio, y manifestó: "Queremos dar el debate. Vamos a fijar posición en el recinto y vamos a continuar analizando cada uno de la propuesta que ha hecho el Gobierno".