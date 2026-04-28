Descuentos en Coto hoy: qué promociones hay este martes 28 de abril y cómo aprovecharlas

La cadena impulsa una serie de rebajas en alimentos, bebidas y productos seleccionados, junto con cuotas sin interés.

Hoy se va poder gozar de promociones que incluyen rebajas en carnes, fiambres y bebidas, además de beneficios con tarjetas.

La cadena de supermercados COTO, continúa con promociones en rubros como carnicería y fiambrería, pero también en gaseosas, vinos y bebidas blancas. Las ofertas se pueden encontrar tanto en tiendas físicas como en la plataforma digital.

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Es clave conocer estas ofertas , ya que el viernes 1 de mayo, todas las sucursales van a estar cerradas por el Día del Trabajador , por lo que planificar la compra con antelación es muy importante.

Entre las promociones más destacadas de este martes aparecen los descuentos en carnicería, uno de los rubros que generan un mayor impacto para el bolsillo de los consumidores. Hay varias opciones con rebajas:

También hay promociones en productos congelados, como nuggets y medallones, que rondan entre los $6.000 y $6.500 por kilo, que son un básico en la heladera de los argentinos.

Para las personas que prefieren más el sector de pescadería, estos son los destacados:

filet de salmón rosado: $2.999 cada 100 gramos

$2.999 cada 100 gramos camarón pelado cocido: $2.899 cada 100 gramos

$2.899 cada 100 gramos filet de lenguado: $2.399 cada 100 gramos

$2.399 cada 100 gramos medallones de merluza: $499 cada 100 gramos

La fiambrería y los quesos también tienen descuentos:

jamón cocido La Octava: $999,90 cada 100 gramos

$999,90 cada 100 gramos jamón crudo serrano: $4.829,90 cada 100 gramos

$4.829,90 cada 100 gramos queso Danbo: $1.299,90 cada 100 gramos

$1.299,90 cada 100 gramos queso Pategrás: $1.499,90 cada 100 gramos

Además, hay promociones combinadas, por ejemplo al llevar 2 unidades, en productos como: mozzarella, provoleta o aderezos. A esto se suman descuentos adicionales por marca:

35% de descuento en fiambres feteados seleccionados

en fiambres feteados seleccionados 25% OFF en productos de ciertas líneas

en productos de ciertas líneas 20% de descuento en quesos específicos

En bebidas sin alcohol, las promociones incluyen tanto packs como descuentos por unidad:

gaseosas grandes: hasta un 25% OFF llevando más de una unidad

hasta un 25% OFF llevando más de una unidad agua mineral: hasta un 40% de descuento

hasta un 40% de descuento promociones de 8x6 en bebidas chicas linea Coca-Cola (latas)

La Boque de Palermo vino (1) (1)

Por otro lado, el sector de vinos y bebidas alcohólicas en general, Coto ofrece varios productos a un 25% de descuento, con algunos alcanzando el 30% OFF. Ahí se pueden encontrar vinos de distintas gamas y marcas reconocidas, junto con bebidas blancas como el whisky, vodka, ron y gin. Algunos son:

vermut Paradoja (750 ml)

whisky Johnnie Walker Red Label

vodka Wyborowa

ron Havana Club

fernet Buhero Negro

gin Oid Mortales.

En cuanto a vinos, las marcas con ofertas destacadas son:

Juan d Juana (750 ml)

Luna (750 ml)

Infame Malbec (750 ml)

Marcus (750 ml)

Finca Las Moras (750 ml)

Chac Chac (750 ml)

Bendito Pecado (750 ml)

Enrique Foster (750 ml)

Otras opciones que tienen un 25% de descuento son: Casa Boher, Durigutti, Familia Gascón, Estancia Mendoza, Canciller, Perro Callejero, Piatelli, Artesano (orgánico).

Pagar con tarjeta Imagen: Freepik

Cuotas y descuentos con tarjeta

Además de los precios rebajados, la cadena suma beneficios adicionales mediante acuerdos con bancos y promociones específicas según el día de la semana. Hoy, martes 28 de abril, vamos a poder aprovechar los siguientes beneficios:

Banco Macro

12 cuotas sin interés

está disponible de lunes a domingo

se puede usar en: libros, automotor, bazar, blanquería, camping, iluminación, juguetería, rodados, jardinería, muebles, ferretería, deportes y librería

tarjetas: Visa, Mastercard y American Express

Banco Galicia

6 cuotas sin interés en electrodomésticos (Lunes a Domingo)

12 cuotas sin interés en libros, automotor, bazar, blanquería, decoración, mantelería, jardinería, muebles, ferretería, librería, juguetería y rodados (Lunes a Domingo)

tarjetas: American Express, Visa y Mastercard

Banco Nación

20 cuotas sin interés en colchones, muebles, rodados, camping, inflables, electrodomésticos y neumáticos (Lunes a Domingo)

6 cuotas sin interés en electrodomésticos (Lunes a Domingo)

tarjetas: Visa y Mastercard

Banco Santa Fe / Entre Ríos / San Juan / Santa Cruz