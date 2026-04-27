No pierdas tus dólares: qué hacer si no te llegó tu pedido de Shein o Temu

Conociendo las opciones que existen para recuperar el dinero en cada caso, así es como tenés que actuar ante demoras en tu entrega.

Si tu pedido no llegó como lo pediste, se atrasó o nunca apaeció, hay una manera de recuperar tu dinero.

En Argentina, las compras en el exterior se volvieron furor en los últimos años y dentro de este revuelo, las plataformas como Shein o Temu se consolidaron como las opciones más habituales por sus precios accesibles y su enorme catálogo de productos. De todas formas, el entusiasmo por estos servicios convive con algunos inconvenientes frecuentes.

Los usuarios de estas plataformas suelen enfrentarse a retrasos en la entrega o directamente la ausencia del paquete . Al sufrir alguno de estos percances, muchos creen que no hay solución, pero en realidad existe una serie de pasos para reclamar para no perder los dólares gastados.

Si tu pedido no llegó, hay formas de conseguir que te devuelvan el dinero.

En el caso de Shein, los envíos hacia Argentina suelen demorar entre 7 y 25 días hábiles . En algunos casos, el plazo puede estirarse hasta 30 días por cuestiones operativas. Pero si el paquete no aparece dentro de ese rango, el primer paso es verificar el seguimiento de esta manera:

El sistema genera un código que permite consultar la información más detallada en servicios externos como el Correo Argentino u otras plataformas logísticas internacionales. Si el rastreo no da novedades o muestra demoras prolongadas, lo mejor es iniciar contacto con el soporte de la app, que se hace desde el perfil, entrando en "Ajustes" y elegir la opción de ayuda.

En esa sección, el usuario puede seleccionar un motivo o hablar con un operador para pedir explicaciones, solicitar soluciones o empezar un reclamo formal en caso de la pérdida del envío.

El paso a paso para reclamar en Temu

La dinámica en Temu tiene algunas diferencias, especialmente en los plazos y opciones de devolución. Los envíos estándar suelen demorar entre 6 y 20 días, mientras que el servicio exprés puede tardar de 4 a 9 días. Si el paquete no llega o presenta problemas, el proceso se inicia desde la cuenta:

Acceder al perfil del usuario.

Entrar en "Tus pedidos".

Elegir la compra afectada.

Seleccionar "Devolución/Reembolso".

En este punto, el sistema te permite indicar si faltan algunos productos, si el artículo es incorrecto o si directamente no llegó. También se pueden adjuntar imágenes o comentarios para respaldar ese mismo reclamo. Una vez completado el formulario, el usuario debe elegir cómo quiere recibir el dinero, ya que existen dos alternativas:

Reintegro al medio de pago original, que puede demorar entre 5 y 14 días hábiles, con posibilidad de extenderse hasta 30 días.

días hábiles, con posibilidad de extenderse hasta 30 días. Crédito dentro de la plataforma, que se acredita en un plazo de 3 minutos.

Aunque muchos no lo sepan, si hubo algún error o demora con la entrega de los artículos adquiridos, es muy importante tener en cuenta que el reclamo puede iniciarse hasta 90 días después de la compra, siempre que se respeten con las condiciones del servicio. Una vez que se cumple ese plazo, es muy difícil obtener una respuesta.

Compras online Las plataformas de compras online tienen una sección específica para hacer reclamos. Freepik

Protección al comprador: de qué trata

Una de las herramientas clave de Temu es su "Programa de Protección de Compras". Este sistema se encarga de cubrir al usuario en esas situaciones en las que el producto no llega, llega dañado o no coincide con la descripción. El beneficio se aplica automáticamente a todas las compras cuyo reclamo sea realizado dentro de los plazos establecidos.

En algunos casos, la plataforma puede pedir la devolución del artículo antes de aprobar el reintegro y el monto final a devolver puede variar, ya que se tienen en cuenta factores como impuestos, costos de envío o descuentos aplicados en la compra original. El objetivo de esta función es garantizar la seguridad en las compras de sus usuarios.