Lo que se dice en las mesas

¿Quiénes son? Los politólogos dicen que el perfil es de un votante en general muy moderado, independiente, que desconfía de todos, desinteresados de la política, que incluso no iría a votar sino fuera obligatorio o vota en blanco, por lo que se estima que un porcentaje no irá y si así fuera el porcentaje restante que iría a votar será el blanco de Massa y de Milei. ¿Cómo seducirlos? Con discursos que le bajen, aunque sea un poco, el nivel de incertidumbre. Convérselos que hay luz al final del túnel, sin versos ilusorios de un segundo semestre o los brotes verdes. El talón de Aquiles del libertario es su falta de experiencia en la gestión pública y privada, y que hasta el día de hoy no ha mostrado a ningún equipo, solo algunos profesionales prestigiosos dispersos. ¿Será que antes del balotaje los candidatos darán el nombre de su ministro de Economía? Los analistas creen que no. Hay otro dato no menor que sale de los focus group y es que hay un segmento de votantes de Milei de las PASO que tiene miedo de que gane. Por eso es clave cómo se muestre en el debate, si pierde la compostura o logra dominar su temperamento.