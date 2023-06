Lula calificó como “inaceptables” las condiciones de la UE al Mercosur

“La carta adicional que envió la Unión Europea al Mercosur es inaceptable. Es inaceptable, porque castigan a cualquier país que no cumplió con el Acuerdo de París. Tampoco cumplieron con el Acuerdo de París. Los países ricos no cumplieron con el Acuerdo de París, no cumplieron con el Protocolo de Kioto, no cumplieron con la decisión de Copenhague”, dijo Lula.