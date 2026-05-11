Economía sale a renovar deuda a plazos más largos y busca colocar bonos en dólares por u$s300 millones

El Ministerio de Economía dio a conocer la condiciones del primer llamado a licitación de deuda de mayo. El abanico incluye bonos a tasa fija y letras atadas al dólar para septiembre. Además, ofrecerá títulos en moneda dura con vencimientos en 2027 y 2028.

El Ministerio de Economía dio a conocer este lunes las condiciones para la primera licitación de bonos y letras en pesos de mayo, en las que se incluyen letras de tasa fija , títulos atados al dólar con vencimiento a septiembre y Bonares a 2027 y 2028 por un total de u$s300 millones .

“En un contexto de liquidez holgada, donde el Tesoro mantiene $8,37 billones depositados en el BCRA y los rendimientos en pesos continúan relativamente bajos, los vencimientos por $11,15 billones no lucen particularmente desafiantes”, señaló Portfolio Personal Inversiones (PPI) .

La estrategia del Gobierno es seguir ampliando los plazos de vencimiento , ofreciendo mejores condiciones de tasa para el largo plazo. La idea es ir mejorando los plazos de maduración debido a que está reemplazando deuda en dólares -que es más extensa- por compromisos en pesos que vencen más seguido.

LECER Y BONCER

31/05/27 (TZXY7)

30/09/27 (TZXS7)

CER/TAMAR

30/06/28 (TXMJ8) — nuevo

29/06/29 (TXMJ9)

Dólar Linked

30/09/26 (D30S6)

Hard Dólar

29/10/27 (AO27)

31/10/28 (AO28)

Tal cual esperaba el mercado, el Gobierno reabrió una letra dual que ajusta por inflación o por la tasa de plazos fijos mayoristas.

Salvador Vitelli, economista de Romano Group, comentó: “Reabren para el DUAL (TAMAR/CER) junio 2029 y salen con uno a junio 2028. El TXMJ9 se emitió a TAMAR +3% o CER +7,3% y ralleó 7,5% desde emisión -cotiza a CER +5,4%-”.

En cuanto a las emisiones de Bonares, el Gobierno volvió a incluir los dos bonos en dólares que registran alta demanda del mercado. Con ello, Economía espera financiar parte de los vencimientos de bonos con legislación extranjera de este año.

Valentín Gómez García, analista de Research de Adcap Grupo Financiero, señaló: “El Tesoro anunció las condiciones de la licitación del miércoles 13, de cara a vencimientos por $11,2 billones el 15. Actualmente mantiene depósitos en el BCRA por $8,4 billones, mientras que las tasas a un día se ubican estables en torno al 20% y en la rueda repo de A3 se vienen absorbiendo pesos por montos cercanos a $2 billones en los últimos días. En este contexto, esperamos que el rollover -al igual que en la última licitación- vuelva a ubicarse en torno al 100%”.

“En el menú ofrecido se destaca nuevamente la oferta de bonos duales CER/TAMAR, esta vez no solo el Jun-29, sino también uno nuevo más corto con vencimiento en Jun-28. Esperamos demanda en estos títulos, luego de que en la licitación anterior cortaran con un premio considerable frente al mercado secundario y acumularan una suba de 7,3% desde su emisión hasta el cierre de hoy, lo que sugiere que el interés se sostuvo en el secundario tras la oferta en primario. Además, se ofrecen dos Boncer con vencimientos en May-27 y Sep-27, junto con una Lecap y una Lelink a cuatro meses”.

“En términos de premio, vemos margen para que el Tesoro vuelva a convalidar concesiones frente al mercado secundario en los instrumentos CER y duales, especialmente en el nuevo bono dual. El objetivo sería sostener el incentivo a extender duration y continuar llevando vencimientos más allá de 2027”.