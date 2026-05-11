Construir en countries sigue en niveles récord: levantar una casa premium ya cuesta más de $1.550 millones + Seguir en









Las subas en los costos de obra dificultan al mercado de la construcción. Una casa premium en un country ya cuesta cerca de $5 millones por metro cuadrado.

El costo de construcción aumentó 14,6% en dólares durante los primeros tres meses del año.

El costo de construir una vivienda premium en countries y barrios privados continúa en máximos históricos medido en pesos. El dólar no logra compensar el efecto acumulado de la inflación y los desarrolladores advierten por los aumentos en los costos de obra.

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De acuerdo con el último relevamiento de Reporte Inmobiliario, construir una casa de categoría premium en un country o barrio privado ya cuesta cerca de $5 millones por metro cuadrado, incluyendo impuestos y honorarios profesionales. Así, para levantar una vivienda tipo de 315 metros cuadrados se requieren $1.552.172.825,66.

El dato refleja que, si bien durante la segunda mitad de 2025 se había registrado una leve corrección en dólares gracias a una inflación más moderada en pesos y un tipo de cambio en ascenso, la tendencia volvió a revertirse en el inicio de este año.

Sube el costo de la construcción Durante 19 meses consecutivos los costos de construcción medidos en dólares mostraron incrementos constantes. Sin embargo, hacia fines de 2025 el avance del tipo de cambio permitió una pequeña mejora relativa y llevó los valores nuevamente a niveles de comienzos de ese año. Esa ventana duró poco. En el primer trimestre de 2026, con un dólar que volvió a mostrar una tendencia bajista y costos internos todavía presionados por la inflación, los valores en moneda estadounidense retomaron la senda alcista. Según el informe, el costo de construcción aumentó 14,6% en dólares durante los primeros tres meses del año.

La dinámica genera preocupación entre desarrolladores e inversores que evalúan iniciar obras nuevas, especialmente en el segmento premium.

Impacto en las decisiones de inversión En paralelo, el encarecimiento de la construcción empieza a impactar sobre las decisiones de inversión inmobiliaria. Mientras algunos desarrolladores optan por ralentizar lanzamientos o avanzar por etapas, otros priorizan proyectos ya iniciados para evitar futuras subas de costos. De hecho, el incremento del costo de la construcción muestra una gran cantidad de lotes en countries y barrios cerrados que no consiguen comprador. Este sobrestock que se está acumulando se debe en parte a la dificultad por construir dado los altos costos que implica. En este sentido, muchas desarrolladoras están buscando estrategias para atraer a los clientes, como financiamiento pos posesión a 10 ó 15 años, en el que los compradores pagan los lotes en cuotas. Sumado a ello, está habiendo precio de oportunidad en terrenos, especialmente en zona norte, en busca de aquellos compradores que apuestan a que la situación de la construcción se normalice.

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