Massa, a exportadores: “Quien no liquide dólares no accederá al MULC”

Respecto a la negociación con el FMI, Massa lanzó que “lo primero que pretendemos como argentinos es que las decisiones que tomemos tengan que ver con la realidad argentina...”. Y agregó: “Que nos respeten como equipo económico y como país sobre todo. No resignar el rol del Estado en términos de equilibrador de las relaciones sociales...”.

“Hay que consolidar un programa que nos permita fortalecer reservas y un orden en las cuentas, entendiendo que eso está muy lastimado por la sequía”, amplió.

Luego, el precandidato presidencial negó que la Argentina esté discutiendo una postergación de vencimientos con el Fondo. “Desde el año 1982 que no existe el mecanismo de postergación de vencimientos en el estatuto del Fondo...”, explicó.

En otro pasaje, aseguró: “Que uno tenga capacidad de diálogo no significa que no deba tener firmeza y tironear lo suficiente para defender el interés de la Argentina. Yo agoto siempre la capacidad de diálogo y negociación, pero defiendo lo que tiene que ver con mi convicción respecto de cuál es nuestro modelo de desarrollo y cuál es el camino para nuestra Patria...”.

Por otra parte, Massa adelantó “una serie de trabajos que, después de terminadas las PASO, se pondrán en marcha en distintas provincias, que fueron acordadas por los ministerios de Seguridad y Economía, y otras áreas del Estado”.

“Concretamente, Rosario. Vamos a poner en marcha una unidad de trabajo con el tema seguridad, pactada con el gobernador de la provincia y con el Gobierno local con el objetivo de poner, coordinados, fuerzas de seguridad federal, unidad anti-lavado, la UIF, para que tengamos, no solamente persecución de los que comercializan y venden droga, sino también que tengamos persecución del dinero, que es la mejor forma de romper los carteles criminales...”, explicó.

Sobre este punto, contó que “la lucha contra la inseguridad y el narcotráfico debe ser siempre una prioridad, porque el valor vida es el que está en juego. Quien más sufre la inseguridad es el que menos tiene”.

Finalmente envió una señal directa a los sectores exportadores: “Aquellos que exportan y no traen las divisas a la Argentina, pero a su vez importan y nos toman divisas desde el Banco Central. Aquellos que tienen que liquidar y no liquidan no van a recibir acceso al Mercado Único Libre de Cambios de aprobación hasta que no estén al día con sus liquidaciones”, afirmó.