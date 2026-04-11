Caso Adorni: el Colegio de Escribanos de la Ciudad afirmó que las operaciones se informan siempre a la UIF + Seguir en









La titular de la institución brindó detalles de cómo se realizan las operaciones en casos generales. También amplió en el caso de ser una persona políticamente expuesta y sostuvo que el organismo cuenta con procedimientos sistemáticos mes a mes.

La titular del Colegio diferenció una serie de mecanismos y mencionó el llamado Reporte de Operación Sospechosa (ROS), que se aplica en el caso de dudas sobre el origen de los fondos. Maps

El Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires afirmó este sábado que las operaciones "se informan siempre" a la Unidad de Información Financiera (UIF), en medio de la polémica por la actuación de la escribana vinculada a la operación inmobiliaria del jefe de Gabinete Manuel Adorni. Al respecto, la presidenta de la institución, Magdalena Tato, remarcó que las transacciones realizadas por personas políticamente expuestas deben ser reportadas obligatoriamente, independientemente del monto, y defendió los controles internos del notariado.

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La dirigente explicó que, ante la consulta por operaciones de funcionarios, la regla es la siguiente: “Si sos PEP, sí o sí tenés que informar a la UIF”, afirmó y agregó que el procedimiento forma parte de reportes sistemáticos mensuales. “Todos los meses informamos las operaciones que hacemos y ahí informás PEP, clic, ya está. No importa el monto por el que haya comprado, es automático”, sostuvo por Radio Rivadavia.

El Colegio de Escribanos de la Ciudad aclaró que las operaciones "se informan siempre" a la UIF Tato diferenció ese mecanismo del llamado Reporte de Operación Sospechosa (ROS), que se aplica en el caso de dudas sobre el origen de los fondos. “Es muy raro que los escribanos hagamos ROS porque no llegás a autorizar el acto generalmente; cuando empezás a pedir cosas, se caen las operaciones”, señaló.





Sin embargo, aclaró que, si la operación se concreta y persisten interrogantes, el profesional debe reportarlo: “Cuando a mí me genera duda, tengo obligación de hacer un ROS”. En relación con el caso que involucra a la escribana Adriana Nechevenko, mencionada en la controversia pública, Tato evitó pronunciarse sobre responsabilidades específicas, pero confirmó que la institución sigue el expediente.

ESCRIBANA CAUSA ADORNI CAPTURA DE TV En las últimas horas, la escribana Mónica Nechevenko fue mencionada en la controversia pública por las propiedades del funcionario. Captura de TV “Nosotros lo estamos siguiendo, obviamente, trabajamos par a par con la Justicia”, indicó y explicó que el organismo actúa como auxiliar judicial y remite documentación cuando es requerida. Durante la entrevista, detalló además que la justificación del origen de los fondos es obligatoria para todos los clientes, sin distinción.

Así, "todos tienen que justificar sus ingresos. La declaración jurada de dónde sacaste la plata es para todos”. En el proceso, los escribanos clasifican a los clientes según niveles de riesgo vinculados al lavado de activos y solicitan documentación adicional en casos necesarios. Patricia Bullrich habló el caso de Manuel Adorni y justificó su silencio: "Quizás no tiene el cuero tan duro como yo" La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, se refirió este jueves a la situación judicial que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y buscó explicar por qué el funcionario optó por no hacer declaraciones públicas sobre el tema. Según planteó, esa decisión responde a un estilo personal y también a su menor recorrido en la arena política. Bullrich sostuvo que no le correspondía decir qué haría ella en su lugar, aunque deslizó una comparación con su propia trayectoria. “Es imposible que yo le diga qué hubiera hecho en su lugar. Él recién arranca en política, viene de otro ámbito, trabajó muchos años en lo privado”, afirmó durante un intercambio con periodistas en la Bolsa de Comercio de Córdoba. En esa línea, remarcó que la postura del Gobierno es no intervenir en expedientes judiciales y señaló que Adorni eligió atravesar el proceso en silencio. “La posición del Gobierno es que no nos entrometemos con las cuestiones judiciales. Él ha decidido mantener una posición de silencio”, expresó. Luego agregó: “Quizás no tiene el cuero tan duro como lo tengo yo, entonces las cosas pueden afectar”.