Octavio Argüello, uno de los jefes de la CGT: "Se van a profundizar los conflictos" + Seguir en









"La sociedad ve que no hay una expectativa de que esto mejore", sintetizó uno de los miembros del triunvirato de la central obrera.

Octavio Argüello, referente del sindicato de Camioneros.

En medio de la puja judicial en la que están envueltos el Gobierno nacional y la Confederación General del Trabajo (CGT), la central obrera comenzó a tensionar aún más con la gestión de Javier Milei: emitió un duro informe sobre el estado de las obras sociales y anticipó una marcha a Plaza de Mayo el próximo 30 de abril.

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Ese es el marco de las declaraciones de Octavio Argüello, referente del gremio de Camioneros y miembro del triunvirato que dirige la CGT, que analizó que "se está viendo que está cambiando el ánimo social". "La sociedad ve que no hay una expectativa de que esto mejore, entonces creo que va a ser una marcha muy importante", señaló en referencia a la movilización el día previo al Día del Trabajador.

Al explicar la motivación de la marcha, el sindicalista apuntó a que "si no somos escuchados, nos queda la calle. Se van a profundizar los conflictos. No nos podemos quedar con los brazos cruzados a que nos quiten los derechos". "Acá no es el problema de los trabajadores ni una reforma laboral sino que acá el problema es el plan económico que instaló este Gobierno", añadió.

triunvirato CGT Cristian Jerónimo (Vidrio), Jorge Sola (Seguros) y Octavio Argüello (Camioneros), miembros del triunvirato de la CGT. Entrevistado en radio 10, Octavio Argüello planteó que "cada vez alcanza menos el salario cuando el Gobierno está en una posición de pisar las paritarias. No hay más paritarias libres". Tras opinar que existe "un INDEC dudoso o muy mentiroso donde la inflación no es la realidad que el Gobierno dice", apuntó: "Te das cuenta de que la inflación no ha bajado, que los salarios no alcanzan, que la gente está endeudada".

Reforma laboral: la CGT rechazó cambio de fuero Este viernes, la jueza a cargo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N° 12, Macarena Marra Giménez, hizo lugar este viernes a una inhibitoria planteada por el Estado y declaró competente a ese fuero para tratar los planteos de inconstitucionalidad de 83 artículos de la ley hechos por la Confederación General del Trabajo (CGT). Para la central, esos planteos deben tratarse en el fuero laboral, el especializado en la materia.

"Han logrado una presión en la Justicia por el Ministerio de (Capital Humano de Sandra) Pettovello que lo trae al fuero Contencioso Administrativo como el Gobierno lo estaba pretendiendo", consideró Argüello, quien ratificó que "nosotros vamos a seguir apelando”. Al sintetizar su postura judicial, dijo: "Se han planteado 83 puntos de la ley como la ultraactividad y el derecho a huelga. El corazón de esta ley viola la Constitución Nacional y todos los acuerdos internacionales". "Nosotros confiamos en la Justicia. Sino, no hubiésemos recurrido a ella, pero también sabemos que estamos en Argentina", concluyó. CGT marcha 18/12 La CGT volverá a hacer una marcha a Plaza de Mayo el próximo 30 de abril. La CGT anunció una marcha a Plaza de Mayo La Confederación General del Trabajo (CGT) denunció este jueves que el Gobierno “pone un techo a las paritarias” y anunció una marcha a Plaza de Mayo para el 30 de abril en reclamo por la situación del país. "Lo que hace el Gobierno es poner un techo (a las paritarias) y no acepta la homologación de lo que allí se discuta que no sea en ese techo que, por supuesto, está por debajo de la inflación", denunció Jorge Sola (Seguros), uno de los secretarios generales de la CGT, en una conferencia de prensa dada en la sede de Azopardo 802 donde estuvo acompañado de su par Octavio Argüello (Camioneros) y el secretario de Prensa Horacio Arreceygor (SATSAID). Llamó la atención la ausencia del tercer integrante del triunvirato, Cristian Jerónimo (Vidrios). En su entorno justificaron que debió partir a otra reunión. "Una de las anclas que está llevando adelante para mantener su política económica es el control de uno de los valores y los precios que es el control de los salarios", agregó Sola y reafirmó "la defensa irrestricta de la posibilidad de cada gremio pueda tener una discusión libre en sus paritarias salariales".