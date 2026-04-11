Carlos Bianco reclamó por la crisis del transporte: "Que el Gobierno pague los subsidios o fije un combustible accesible"

El ministro de gobierno de la provincia de Buenos Aires cuestionó duramente a la gestión de Javier Milei. Enfatizó en cómo la situación afecta a millones.

El ministro de gobierno de la provincia de Buenos Aires , Carlos "Carli" Bianco , cuestionó con dureza la política nacional en materia de transporte . Advirtió que la eliminación de subsidios y la suba del combustible profundizaron una crisis que afecta a millones de usuarios.

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En declaraciones radiales, el funcionario explicó que el esquema de financiamiento del transporte funcionaba con aportes compartidos entre Nación y PBA. “Se pagaba 50% el gobierno nacional y 50% el gobierno provincial. El gobierno nacional eliminó su 50%. Nosotros seguimos pagando nuestro 50% ” , afirmó.

Según detalló, la deuda con el sector asciende a $90.700 millones y compromete a más de 100 líneas de colectivos que operan en territorio bonaerense.

Bianco señaló que uno de los factores clave del deterioro es el aumento del precio de los combustibles . “Los combustibles subieron entre más de 20% o 25% sin que el gobierno, a diferencia de otros tantos gobiernos del mundo, tomara medidas”, sostuvo.

En ese sentido, apuntó a YPF como un actor con capacidad de intervención : consideró que la petrolera podría mantener los valores previos a la guerra en Medio Oriente para aliviar la presión sobre el sistema.

El ministro fue categórico al plantear posibles soluciones: “Que el Gobierno se haga cargo de pagar los subsidios que corresponde o de poner un precio del combustible que las empresas de transporte y los usuarios puedan pagar”.

Además, advirtió que la situación podría agravarse si no se toman medidas urgentes, generando una “fragilidad inédita” en el sistema de colectivos.

Consecuencias en el AMBA

Bianco remarcó que el impacto es especialmente fuerte en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde la eliminación de subsidios dificulta la integración del sistema y el acceso a tarifas más bajas. En el interior de la provincia, donde viven cerca de cuatro millones de personas, la desaparición del fondo compensador nacional profundizó aún más la crisis.

El funcionario también denunció la ausencia de canales de comunicación con la administración nacional. “No nos atiende el teléfono el Gobierno nacional”, aseguró.

En esa línea, indicó que el gobernador Axel Kicillof solicitó reuniones con el presidente Javier Milei sin obtener respuesta, y agregó que tampoco recibió contestación a mensajes enviados al ministro Diego Santilli.

El contexto económico y otros cuestionamiento al Gobierno

Bianco vinculó la crisis del transporte con un deterioro general de la economía. “Todos los días vemos cómo cierran las empresas, las pymes, los comercios”, afirmó, al señalar la caída del consumo como un factor central.

Kicillof Bianco

En materia educativa, denunció un recorte del 42% en los fondos universitarios desde diciembre y sostuvo: “Nos bajó los salarios un 32 % a todos los docentes de universidades nacionales”.

Al analizar el contexto político, el ministro reconoció responsabilidades del peronismo en el escenario actual: “Si una persona como Milei es presidente, seguramente tuvo que ver con que nosotros habremos hecho algo mal”.

Sin embargo, cuestionó que se exija autocrítica a la oposición: “Los desastres los hace el gobierno de Milei y se nos pide la autocrítica a nosotros”.

Por último, relativizó los sondeos que ubican a Kicillof por encima del Presidente en intención de voto: “No les creo”, afirmó.

“El mundo de las encuestas es un mundo muy particular y son utilizadas como herramienta política más que como dato científico”, concluyó.

La advertencia de Bianco deja en evidencia la tensión entre Nación y provincia en torno al financiamiento del transporte, en un contexto donde el aumento de costos y la falta de acuerdos amenazan con impactar directamente en el servicio y en el bolsillo de los usuarios.