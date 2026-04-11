Gremio de neumáticos ratificó su pedido de embargar a Fate por más de $5.000 millones, ante la negativa de pagar salarios + Seguir en









El SUTNA plantea que Javier Madanes Quintanilla no cumplió con la conciliación obligatoria. Hay 920 trabajadores afectados.

La batalla judicial crece entre la gerencia de Fate y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA). Después de que la empresa advierta que si el conflicto se sigue prolongando no podrá pagar las indemnizaciones de los 256 trabajadores que todavía no firmaron la desvinculación, el gremio respondió con la formalización de un pedido de embargo. Trabajadores anunciaron una marcha el próximo 14 de abril a Plaza de Mayo.

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Se trata de una solicitud que alcanzaría a Javier Madanes Quintanilla, dueño de la compañía, por un monto de $5.200 millones en reclamo de la presunta violación de la conciliación obligatoria y el incumplimiento del pago de salarios de febrero y marzo a los 920 trabajadores afectados por el cierre de la fábrica.

Entre los documentos probatorios, se le otorgó validez jurídica a un acta en el que la firma se comprometía a mantener la planta laboral hasta junio de este año. Asimismo, SUTNA emitió un comunicado en donde expresan que "es falso que esta parte no haya acatado la conciliación obligatoria. Los trabajadores de FATE seguimos a disposición para poner la fábrica en funcionamiento. Están las condiciones dadas para que la planta se ponga a producir mañana mismo”.

Embed - SUTNA on Instagram: "Audiencia ante el ilegal lock out e intento de cierre en Fate Manifestación del Sindicato En uso de la palabra la parte trabajadora manifiesta que FATE incumple la conciliación obligatoria. Sigue sin pagar los salarios adeudados. Ante el incumplimiento por parte de la patronal de FATE de la resolución de la Sala Il de la C.N.A.T. del pago de los salarios caídos de los trabajadores, hemos solicitado se trabe embargo por $5.200.000.000. Es falso que esta parte no haya acatado la conciliación obligatoria. Los trabajadores de FATE seguimos a disposición para poner la fábrica en funcionamiento. Están las condiciones dadas para que la planta se ponga a producir mañana mismo. Es falaz lo que afirma la patronal de FATE sobre la cantidad de trabajadores que seguimos reclamando por la reapertura. Somos cientos de trabajadores pidiendo la reapertura de la empresa. Desde los operarios de planta, empleados de empresas como lo son los de comedor, transporte, logística, seguridad y comercialización. Ante la inquietud que la empresa ha manifestado sobre el proyecto de Ley de Ocupación Temporal, informamos que dicho proyecto ha ingresado a la Legislatura a través de la Cámara de Senadores bajo el expte. 141/25/26." View this post on Instagram La empresa rechazó esa postura, señalando que ya no cuentan con personal capacitado para reabrir la planta por la desvinculación de un 70% de los afectados por el cierre. A su vez, anticipó que apelará el fallo de la Cámara laboral que la obliga a seguir pagando los salarios hasta mitad de este año.

"La empresa ha demostrado un desprecio notable por las familias de cada trabajador, utilizando una ilegal asfixia económica como método para forzar desvinculaciones (las cuales las consideramos completamente ilegales). Por este motivo remarcamos que es peligroso que a esta empresa liderada por Madanés Quintanilla se le permita el control de un bien estratégico como la producción de neumáticos para camión y colectivo, pero así también que pretenda el manejo de la energía eléctrica de la Argentina habiendo demostrado como maneja solo intereses comerciales sobre producción fundamental para el funcionamiento del país”, opinó SUTNA en el texto difundido este sábado.

SUTNA incluyó un mensaje a Axel Kicillof Desde el gremio, también hicieron referencia al discurso de Axel Kicillof en una sede de la Universidad de Buenos Aires. Allí, el gobernador bonaerense aludió al conflicto: “Fate es la empresa numero 22.000 que cierra y los 900 trabajadores de Fate son parte de los 300.000 de los despedidos de sistema productivo argentino”. axel kicillof con trabajadores de fate Delegados de Fate volvieron a pedir por una audiencia a Axel Kicillof. Fue entonces que el gremio SUTNA advirtió en su comunicado al gobernador tras sus dichos. "La incomprensión de que la enorme cantidad de despidos que se extienden por cientos de miles en el país han llegado ahora a empresas estratégicas para la Argentina (dado que su desmantelamiento generaría un daño irreparable que afectaría a todo el pueblo), implicaría un grado de desconocimiento peligroso para quien asuma o pretenda asumir responsabilidades del interés colectivo que afecta al pueblo argentino”, manifestaron. Así fue que insistieron en el pedido de una convocatoria a Kicillof, voluntad que expresaron desde el inicio del conflicto. “Queremos destacar que hemos solicitado una reunión con el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Él es la autoridad máxima del Poder Ejecutivo Provincial, del cual esta cartera depende, y la gravedad de los efectos que este conflicto pueden acarrear, así lo amerita”, señalaron.

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