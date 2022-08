Massa juró como ministro de Economía ante rivales y aliados del kirchnerismo

La presencia de De Narváez, verdugo de Néstor Kirchner en las elecciones legislativas del 2009 cuando armó boleta junto a Felipe Solá y Mauricio Macri, hizo tangible la nueva etapa de apertura y diálogo que encabezará Massa como superministro a cargo de las secretarías de Desarrollo Productivo, Agricultura y Ganadería, y Comercio Interior. Además de Moria Casán, Axel Kicillof, Gabriel Katopodis y Eduardo Wado de Pedro estuvo presente Daniel Funes de Rioja, titular de la UIA, además de otros gobernadores como Gustavo Sáenz y Omar Gutiérrez.

A las 17.40 comenzó la lectura del decreto de designación con firma del Presidente de la Nación y de Juan Manzur con Malena Galmarini, Sebastián Galmarini y los hijos del flamante ministro sentados en primera fila.

“Estamos viviendo un tiempo muy particular de la humanidad tratando de superar una pandemia en una mundo que ha entrado en una guerra”, fue la bienvenida más optimista que se le ocurrió a Alberto para el nuevo ministro de Economía. Y agregó: “La unidad del FdT es primordial. Veo empresarios, compañeros del sindicalismo. Tenemos una gran oportunidad, no la dejemos pasar. Estamos empezando una etapa del gobierno, lo conozco a Sergio y se que vamos a transitar exitosamente esta etapa. Por eso lo convoqué a Sergio cuya seguridad y coraje me constan”.

A las 17.43, Massa pronunció su juramento “por Dios y la patria sobre santos evangelios”. En ese momento, el Presidente pidió de nuevo la palabra. Massa no habló. “No quería olvidar mi más profunda gratitud a Silvina Batakis, a Daniel Scioli, mi amigo de siempre y gracias Julián (Domínguez) también. A los tres les agradezco el compromiso y bienvenido Sergio”, fue el escueto comentario presidencial.