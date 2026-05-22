Wall Street extiende las subas en la previa, mientras que el petróleo retoma las subas + Agregar ámbito en









Los precios del petróleo retoman el alza a medida que las expectativa por novedades en el conflicto en Medio Oriente crecen. Por su parte, los índices de la bolsa norteamericana prolongan las subas en la preapertura.

A pesar de la volatilidad en Medio Oriente, el petróleo recupera terreno alcista y las bolsas de Wall Street extienden sus ganancias. Reuters

Los principales índices de Wall Street extiende las subas de la rueda anterior en la preapertura de este viernes, al igual que las bolsas de Europa y Asia, que también anotan subas. Por su parte, los precios del petróleo registraron un ligero alza, en medio de una gran incertidumbre en torno a las conversaciones de paz entre EEUU e Irán.

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El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó que se habían observado "algunas señales positivas" en las conversaciones para poner fin a la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, que ya dura casi tres meses, pero persisten las diferencias en torno a las reservas de uranio de Teherán y el control del estrecho.

El crudo Brent sube 2,8% hasta u$s105,5 el barril, mientras que el crudo estadounidense avanzaba un 2%, hasta los u$s98,47 el barril. Por su parte, los rendimientos del bono del Tesoro de EEUU retroceden levemente, aunque se mantiene en sus niveles más altos en más de un año.

En Europa, el Euro Stoxx sube 0,61%. A nivel local, las subas también son generalizadas: el DAX alemán aumenta 0,40% y el CAC francés acompaña con 0,29%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube apenas 0,21%.

En China, el Hang Seng de Hong Kong subió 0,86%, mientras que la bolsa de Shanghái aumentó 0,87%. Mientras, el Kospi surcoreano saltó 0,41% y el Nikkei 225 japonés aumentó 2,74%.

petroleo El crudo retoma el alza impulsado por la tensión en Medio Oriente. Depositphotos Las claves de la jornada en Wall Street En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,15% en el "premarket", mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 0,11%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones — que el jueves cerró en niveles récord— se mueve 0,31% al alza. En la previa, las acciones con mayores subas son Estee Lauder (+10%), Fox Corp Class A (+6%) y Ross Store Inc (+5%). En la vereda opuesta, las mayores caídas se observan en W.R Berkley Corp (-32%), PPG Industries Inc (-4%) y NiSource Inc (-3%). Para la jornada de este viernes, los datos más importantes serán las expectativas de inflación y del consumidor que realiza la Universidad de Michigan. A pesar de la volatilidad por la guerra, los principales índices de Wall Street en lo que va de 2026 operan con subas generalizadas y en sus máximos históricos. En lo que va del año, el Nasdaq sube 13%, el S&P 500 acompaña con +8,7% y el Dow Jones le sigue con +4,6%.