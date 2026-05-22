Así es la casa más cara de toda la historia: quién pagó u$s350 millones por ella

Una operación rompió marcas mundiales y puso otra vez a Londres bajo la mirada de los más ricos de todo el mundo.

El mercado inmobiliario de lujo de Londres quedó revolucionado tras una venta que superó todos los registros conocidos para una vivienda de familia. La cifra sorprendió incluso dentro del ambiente de las grandes fortunas, ya que se pagó más de u$s350 millones por una sola propiedad.

El caso se trata de una mansión ubicada en uno de los barrios más exclusivos de Reino Unido que estaba en la mira de empresarios y familias reales de Medio Oriente. Finalmente, un magnate británico del sector financiero logró quedarse con la residencia después de una negociación privada sin precedentes.

La propiedad se conoce como Providence House , aunque hasta hace unos años se llamaba Gordon House . Está situada en Chelsea, una de las zonas más cotizadas del oeste de Londres, y ocupa un terreno de 8.000 metros cuadrados, equivalente a dos acres . La mansión pertenecía al empresario británico Nick Candy, figura reconocida dentro del desarrollo inmobiliario de alta gama, quien construyó buena parte de su fortuna a través de proyectos residenciales exclusivos como el One Hyde Park.

Providence House tiene origen en el siglo XIX y combina detalles georgianos con instalaciones modernas de altísimo nivel. El predio incluye un lago artificial , pileta privada , jardines monumentales y uno de los espacios verdes residenciales más grandes del centro londinense. Según medios británicos, solo el Palacio de Buckingham posee un jardín más amplio dentro de esa área de la ciudad.

Providence House La propiedad es una enorme mansión del siglo XIX situada en el barrio de Chelsea, al oeste de Londres. Gentileza - Instagram: @candylondonofficial

Entre sus comodidades se encuentra a la vez un cine privado equipado con pantalla IMAX, invernadero y salones decorados con piezas de lujo. La vivienda se encuentra sobre un terreno que antiguamente alojó la residencia del ex primer ministro británico Robert Walpole.

La operación alcanzó los 270 millones de libras esterlinas. Al tipo de cambio informado, la cifra superó los u$s350 millones. Distintas publicaciones especializadas consideran que se trata de la venta residencial individual más cara jamás realizada.

Quién la compró por u$s350 millones

El comprador fue Suneil Setiya, cofundador de Quadrature Capital, una firma de inversión cuantitativa y trading tecnológico creada en 2010 junto a Greg Skinner. Setiya construyó su fortuna gracias a sistemas basados en algoritmos y estrategias automatizadas de inversión. Según datos difundidos por Bloomberg, Quadrature Capital obtuvo beneficios por casi u$s500 millones en el ejercicio fiscal cerrado en enero de 2025.

La negociación se manejó fuera del mercado, ya que la vivienda nunca apareció publicada de manera oficial y las ofertas se presentaron de forma reservada. Durante el proceso participaron tres familias reales de Oriente, aunque finalmente Setiya consiguió imponerse en la pulseada económica.

El empresario también debió afrontar una cifra enorme en impuestos, ya que solo por el tributo de la operación inmobiliaria pagó más de u$s40 millones. La compra marcó un antes y un después para el sector inmobiliario británico, antes de esta operación, el récord lo tenía la mansión 2-8A Rutland Gate, vendida en 2020 por u$s280 millones al empresario Hui Ka Yan, fundador de Evergrande Group.

Providence House La vivienda sorprende por dos acres con lago, pileta y decoración de estilo georgiana. Instagram: @candylondonofficial

No es la única propiedad de lujo: las demás casas de Suneil Setiya

La adquisición de Providence House no fue el primer movimiento millonario de Setiya, años atrás el empresario ya había comprado un ático en One Hyde Park por casi u$s150 millones. Ese departamento posee 1.300 metros cuadrados y estaba prácticamente vacío al momento de la operación. La propiedad requería reformas internas completas, ya que no tenía divisiones ni terminaciones definitivas.

Curiosamente, Nick Candy también hizo negocios en ese complejo residencial, ya que uno de sus áticos dentro de One Hyde Park sigue a la venta por unas u$s235 millones. Además de las cifras millonarias, Setiya también se hizo notar por su perfil filantrópico, cuando Quadrature Capital anunció un compromiso para destinar u$s100 millones anuales hasta 2030 a la lucha contra el cambio climático.