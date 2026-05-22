Donald Trump le tomará juramento a Kevin Warsh para que asuma al frente de la Fed + Agregar ámbito en









Kevin Warsh jurará este viernes como presidente de la Reserva Federal, en medio de una tensión interna sin precedentes: mientras la mayoría de los gobernadores del organismo evalúa subir las tasas para frenar la inflación, el nuevo titular llega con el mandato implícito de bajarlas.

Warsh asume en minoría respecto al cuerpo de gobernadores que lo rodea. CNN en español.

Kevin Warsh asumirá este viernes como presidente de la Reserva Federal (Fed) en una ceremonia en la Casa Blanca y presidida por el presidente norteamericano, Donald Trump. Sucederá a Jerome Powell al frente del banco central más influyente del mundo en uno de los momentos de mayor presión inflacionaria a nivel global de los últimos años.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Con su confirmación aprobada el 13 de mayo, Warsh ejercerá un mandato de cuatro años como presidente y uno de 14 años como gobernador de la Fed. Por su parte, Powell confirmó que seguirá como gobernador del organismo hasta enero de 2028.

El camino hasta el juramento, programada para las 12 hora argentina, no estuvo exento de turbulencias. El senador republicano por Carolina del Norte Thom Tillis bloqueó durante semanas la nominación de Warsh en protesta por una investigación fiscal sobre Powell y la Fed, vinculada al costo de la renovación de la sede del banco central en Washington.

Pocos días antes de la votación, un juez federal criticó duramente el caso, los fiscales archivaron la investigación en abril y Tillis levantó su bloqueo, despejando el camino para la confirmación.

En forma simultánea, el gobernador Stephen Miran dejará su puesto en la junta el mismo día o poco antes de la asunción de Warsh. Miran había ocupado el cargo en licencia desde su rol como presidente del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca, cubriendo una vacante mientras se demoraba la designación de Warsh.

Kevin WARSH Warsh fue gobernador entre 2006 y 2011 y, con 35 años al momento de su designación por George W. Bush, fue el miembro más joven de la junta en la historia reciente. Foto: Fox News El hombre de Trump en la Fed Trump seleccionó a Warsh por su postura a favor de recortar las tasas. El nuevo presidente de la Fed hizo público en reiteradas ocasiones su deseo de reducir los tipos en simultáneo con una reducción del balance del banco central, una combinación que genera escepticismo entre varios economistas. Sin embargo, Warsh asume en minoría respecto al cuerpo de gobernadores que lo rodea. Las actas de la reunión del 28 y 29 de abril, publicadas el miércoles, revelaron que la mayoría de los responsables de política monetaria consideró que "probablemente sería apropiado endurecer algo la política monetaria" si la inflación se mantiene persistentemente por encima del objetivo del 2%. La postura del gobierno de Trump sobre la Fed también generó ruido: la Casa Blanca sugirió abiertamente que el banco central debería alinearse con la agenda fiscal del presidente y ser menos independiente. Durante las audiencias de confirmación, Warsh acompañó buena parte de esa retórica, aunque afirmó que mantendría su autonomía institucional.