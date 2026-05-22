El Gobierno comenzó la licitación de más de 3.900 kilómetros de rutas nacionales

El anuncio lo realizó el ministro de Economía Luis Caputo, en el marco de "la Etapa III de la Red Federal de Concesiones" y abarca hasta 11 provincias del norte y centro del país.

El Gobierno avanza con las privatizaciones y abre licitaciones para hasta 20 tramos de ruta.

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este viernes la apertura para licitaciones de " más de 3.900 kilómetros " de rutas nacionales. El plan se da en el marco de "la Etapa III de la Red Federal de Concesiones" con inversiones de caracter "100% privado". Caputo también señaló que en esta etapa, se pondrán a la venta un total de 20 tramos, ubicados en once provincias.

Dentro de las concesiones, entran ocho "tramos estratégicos" por todo el norte y centro de la Argentina. Las provincias que entran incluyen a: "Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Santiago del Estero, Jujuy, Salta, Tucumán, Chaco, Corrientes, Misiones y Mendoza, fundamentales para la producción, el comercio, el turismo y la integración regional", según detalló Caputo en su cuenta de X.

" En total se presentaron 20 oferentes, los tramos comprendidos en esta etapa son:"

"Con esta última etapa, se completa la concesión de más de 9000 km de rutas, que estarán todas en obra en las próximas semanas. Más eficiencia, más inversión y mejor infraestructura para los argentinos", cerró el minstrio en su posteo.

IMPORTANTE! Se realizó la apertura de sobres para la licitación de los tramos de la Etapa III de la Red Federal de Concesiones con inversión 100 % privada. Abarca más de 3.900 kilómetros de rutas nacionales distribuidos en 8 tramos estratégicos ubicados en Córdoba, Santa Fe,…

El Gobierno adjudicó otra etapa de la concesión de las rutas nacionales: las empresas ganadoras, tramo por tramo

El Gobierno nacional adjudicó este viernes la gestión de dos sectores de las rutas nacionales por un periodo de 20 años. Las empresas seleccionadas se encargarán de las rutas bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje. Tramo por tramo, las ganadoras.

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció en redes sociales la firma de la resolución 706/26 publicada en el Boletín Oficial que adjudica los tramos que integran la Etapa II-A de la Red Federal de Concesiones. Se trata del Tramo Sur-Atlántico-Acceso Sur y Tramo Pampa.

En el primer caso, alcanza a las autopistas Ezeiza-Cañuelas, Riccheri y Jorge Newbery y las RN 3, 205 y 226. El segundo abarca la RN 5 hasta su empalme con la RN 35.

Cambio en la administración de las rutas nacionales

Las ofertas presentadas por las empresas adjudicatarias pasaron por la Comisión Evaluadora, la cual determinó que “se ajustan plenamente a las condiciones de los pliegos y resultan económicamente las más convenientes para el interés público”.

“Son más de 1.800 km de rutas nacionales que pasarán a operar bajo un esquema sin subsidios, con inversión 100 % privada y mejores estándares de servicio para los argentinos”, dijo el ministro.

La resolución ratifica el proceso de privatización de la empresa Corredores Viales SA, iniciado bajo el marco de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, y dispone que los nuevos operadores tendrán la facultad de realizar la “construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación, mantenimiento, prestación de servicios al usuario”.

Concesión de rutas: tramo por tramo, las empresas ganadoras

Para el Tramo Sur - Atlántico - Acceso Sur, resultó ganador el consorcio integrado por Concret Nor SA, Marcalba SA, Pose SA y Coarco SA con una tarifa de $997 sin IVA.

Asimismo, el orden de mérito tras el ganador incluyó al consorcio de Panedile Argentina, Supercemento y Eleprint con una tarifa de $ 1.057,85.

En tercer lugar quedaron Benito Roggio e Hijos y Jose Chediack con $1.230,57, seguidos por Creditech y Construcciones Electromecánicas de Oeste con $1.248. La lista para este sector la completan CPC y Clear Petroleum con $ 1.297,52, y Vial Agro junto a Fontana Nicastro con $1.322,31.

En el Tramo Pampa, la adjudicación recayó en la empresa Construcciones Electromecánicas del Oeste SA, con una oferta económica de $2.355,37 sin IVA.

El segundo lugar en el orden fue para CN Sapag y Víctor M. Contreras con una oferta de $2.477,77 pesos. Les siguieron CPC y Clear Petroleum con $2.659,92 y el grupo conformado por Merco Vial, Lemiro Pablo Pietroboni y Asesores Financieros Andalucía con $2.975. Los últimos puestos fueron para Vial Agro y Fontana Nicastro con $ 3.219, y el consorcio liderado por Concret Nor con $3.354.