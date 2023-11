Massa: “Mi ministro de Economía va a ser de otro sector político”

En el marco de su visita a la provincia de Córdoba, el candidato a presidente de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, adelantó que, en caso de ganar el balotaje y llegar a la Presidencia, su ministro de Economía no va a ser alguien de su coalición sino de “otro sector político”.

No obstante, Massa no quiso dar el nombre de quien, en caso de acceder a la Presidencia, encabezaría el Palacio de Hacienda ni de otros cargos y dijo que está “en contra de andar repartiendo cargos antes” de ganar una elección. “No hay que empezar a lotear gobiernos prometiendo cargos porque eso ya quedó demostrado que no funciona”, dijo el candidato presidencial de UP.