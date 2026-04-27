Cuándo cobro ANSES: jubilados, AUH, desempleo y el resto de las prestaciones del lunes 27 de abril + Seguir en









La ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, comunica los calendarios de pagos de abril para jubilados, pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas, Asignación Universal por Hijo, Asignaciones Familiares, Asignación por Embarazo, por Prenatal, por Maternidad, de Pago Único y Prestación por Desempleo.

El calendario de pagos de ANSES para todo el mes de abril.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya confirmó las fechas de su calendario de pagos correspondiente a abril 2026. Este, como es habitual, respetará la terminación del DNI de los beneficiarios.

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Por decisión del Gobierno nacional, las prestaciones aumentarán un 2,9%, en línea con el dato de la inflación analizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

A su vez, el organismo continuará entregando el bono de ingresos adicional de $70.000 junto con el haber actualizado a un grupo de jubilados y pensionados.

A continuación, conocé los detalles: Jubilación mínima: $450.319,31 ( $380.319,31 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $371.255,44 ( $304.255,44 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

Pensión No Contributiva por discapacidad o vejez: $336.223,52 ( $266.223,52 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

Pensión No Contributiva para madres de 7 hijos: $450.319,31 ( $380.319,31 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

Jubilación máxima: pasará de $2.487.063,95 a $2.559.188,80 jubilados anses.jpg Depositphotos Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de abril 2026 Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo DNI terminados en 0: 10 de abril

DNI terminados en 1: 13 de abril

DNI terminados en 2: 14 de abril

DNI terminados en 3: 15 de abril

DNI terminados en 4: 16 de abril

DNI terminados en 5: 17 de abril

DNI terminados en 6: 20 de abril

DNI terminados en 7: 21 de abril

DNI terminados en 8: 22 de abril

DNI terminados en 9: 23 de abril

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo DNI terminados en 0 y 1: 24 de abril

DNI terminados en 2 y 3: 27 de abril

DNI terminados en 4 y 5: 28 de abril

DNI terminados en 6 y 7: 29 de abril

DNI terminados en 8 y 9: 30 de abril Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo DNI terminados en 0: 10 de abril

DNI terminados en 1: 13 de abril

DNI terminados en 2: 14 de abril

DNI terminados en 3: 15 de abril

DNI terminados en 4: 16 de abril

DNI terminados en 5: 17 de abril

DNI terminados en 6: 20 de abril

DNI terminados en 7: 21 de abril

DNI terminados en 8: 22 de abril

DNI terminados en 9: 23 de abril ANSES-HIJOS.webp Asignación por Embarazo DNI terminados en 0: 10 de abril

DNI terminados en 1: 13 de abril

DNI terminados en 2: 14 de abril

DNI terminados en 3: 15 de abril

DNI terminados en 4: 16 de abril

DNI terminados en 5: 17 de abril

DNI terminados en 6: 20 de abril

DNI terminados en 7: 21 de abril

DNI terminados en 8: 22 de abril

DNI terminados en 9: 23 de abril Asignación por Prenatal DNI terminados en 0 y 1: 14 de abril

DNI terminados en 2 y 3: 15 de abril

DNI terminados en 4 y 5: 16 de abril

DNI terminados en 6 y 7: 17 de abril

DNI terminados en 8 y 9: 20 de abril

Asignación por Maternidad Todas las terminaciones de documento: 14 de abril al 12 de mayo Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción) Mes a cobrar: abril Todas las terminaciones de documento: 13 de abril al 12 de mayo. Pensiones No Contributivas DNI terminados en 0 y 1: 10 de abril

DNI terminados en 2 y 3: 13 de abril

DNI terminados en 4 y 5: 14 de abril

DNI terminados en 6, 7, 8 y 9: 15 de abril Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas Mes a cobrar: abril Todas las terminaciones de documento: 10 de abril al 12 de mayo Prestación por Desempleo DNI terminados en 0 y 1: 22 de abril

DNI terminados en 2 y 3: 23 de abril

DNI terminados en 4 y 5: 24 de abril

DNI terminados en 6 y 7: 27 de abril

DNI terminados en 8 y 9: 28 de abril