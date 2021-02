Fiserv (ex First Data) informó que ya acepta en su red de comercios, tanto a las principales billeteras bancarias del mercado como lo son Cuenta DNI del Banco Provincia y BNA+ del Banco Nación Argentina, como a las no bancarias. Entre sus aliados sumó a MODO, una nueva solución de pago desarrollada por los principales bancos públicos, privados y cooperativos de todo el país, como billetera virtual que se integra y hace sinergia con todas las apps del ecosistema bancario.