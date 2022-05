Oposición avanza con Boleta Única en Diputados y Manzur expone en Senado

En el oficialismo mantienen cautela pese al panorama desfavorable en la Cámara baja y siguen de cerca los movimientos de usuales aliados y también de los circunstanciales que ahora apoyan la jugada opositora, ya que se trata de un Cuerpo muy parejo en cuanto a votos y cualquier volantazo de último momento modificaría de manera radical el panorama.

La situación cambia en el Senado. Si bien el oficialismo sigue de cerca a tres legisladores del Frente de Todos que se mostraron a favor del debate -Edgardo Kueider, Carlos Espínola y Guillermo Snopek-, por ahora nada hace pensar que está en riesgo la capacidad de bloqueo -quorum- que guarda Cristina de Kirchner, así como la posibilidad de retocar el texto o proponer una implementación demorada del nuevo sistema, o incluso la decisión final que tendría Alberto Fernández a la hora de promulgar una eventual ley.

Otra discusión que continuará, pero por ahora sin definiciones del kirchnerismo, es la reforma de la integración del Consejo de la Magistratura, proyecto ya aprobado por el cristinismo en el Senado. La iniciativa tiene un único objetivo: dejar afuera a la Corte Suprema de Justicia.

El Frente de Todos aprovechará esta semana para iniciar otro debate que viene de la Cámara alta: el pago al Fondo Monetario Internacional (FMI) con fondos “fugados” al exterior. Quienes queden alcanzados por la iniciativa -es decir, los que acepten el blanqueo- abonarán el 20% de sus bienes no declarados, y pasados los seis meses de la entrada en vigencia de la ley, la alícuota subirá al 35%. Para el caso del “colaborador” que crea el texto, la recompensa será del 30% de lo que se obtenga.

La iniciativa también amplía las facultades de la AFIP para dictar procedimientos, mientras que el monto a pagar se cobrará en efectivo y en un plazo de hasta 12 meses, en cuotas mensuales, para facilitar la percepción. Además, se aplicará un guiño desde lo penal tributario y la evasión fiscal, pero para nada se contemplará el lavado de dinero, trata de personas, narcotráfico y otros ilícitos.

Por otra parte, los bancos serán agentes recaudadores, pero si en su jurisdicción de origen no colaboran, la AFIP podrá pedir al Banco Central que multe a la filial local. En tanto, el “colaborador” deberá siempre aportar información “veraz, confiable” y sincera para no difamar, y se creará un nuevo programa en el Ministerio de Justicia para garantizar el anonimato. El monto mínimo para denunciar será de u$s500.000, para no activar mecanismos de persecución sobre la clase media.

Senado

Manzur aterrizará por primera vez en el recinto de la Cámara alta. Los jefes de Gabinete deben ir una vez por mes al Congreso y de manera intercalada a Diputados y al Senado, según consta en la Constitución. Lejos estará de cumplir dicha función. Más allá de esta situación, y en caso de hacer muy poco el jueves, el gobernador tucumano en licencia saldrá mejor parado que su antecesor y actual Canciller, Santiago Cafiero, quien sufrió e hizo sufrir al Frente de Todos ante cada aparición.

La oposición de Juntos por el Cambio espera a Manzur con varios cuestionamientos sobre economía y política exterior -Cafiero, de nuevo-, y tiene en su poder algo muy básico para incomodar al tucumano, si es que le consulta qué agenda es la oficial: la que empuja Cristina de Kirchner desde el Senado, o la de Alberto Fernández. También será interesante si algún legislador del kirchnerismo solicita la palabra. Muchos piden mayor federalismo y fondos junto a los gobernadores por temas de transporte y coparticipación. Ahora, tendrán a un mandatario provincial de licencia que se encuentra en un Ejecutivo que beneficia, con creces, a la Buenos Aires de Axel Kicillof.

En cuanto a las comisiones, la de Presupuesto y Hacienda tiene agendado para mañana el tratamiento del proyecto del Ejecutivo que activa una “reparación histórica a víctimas de la represión de los días 19 y 20 de diciembre de 2001”.