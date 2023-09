Precios: advierten que subas en alimentos se acentúan y le suman presión a la inflación

Por caso, de acuerdo con el relevamiento de Eco Go, en la tercera semana del mes se registró una variación de 2,6% en el precio de los alimentos con respecto a la semana previa . “Con este dato y considerando una proyección de variación semanal promedio del 2% para la última semana del mes, la inflación de alimentos consumidos en el hogar en septiembre treparía a 13,0% mensual. Si consideramos además la evolución de los alimentos consumidos fuera del hogar (14,0%), la inflación en alimentos alcanzaría el 13,1%”, estimaron.

El relevamiento de precios de alimentos que realiza LCG también mostró una aceleración en la tercera semana del mes, que cerró con un aumento “del 2,9%, acelerando 1,3 p.p. respecto a la semana previa”. “En tres semanas del mes, ya se acumula una inflación del 6,3%. La inflación promedio mensual se ubica actualmente en 9,2% mientras que la medición punta a punta alcanza el 8,2%”, detallaron desde la firma.

“Esta semana, el porcentaje de productos con aumentos fue considerablemente superior, marcando un pico del 69%. Este nivel se da luego de tres semanas al hilo con un promedio de 19% de los productos relevados con aumento. El promedio mensual es de 31%, lo que significa que el total de la canasta ajusta cada 3,2 semanas en promedio”, agregaron.

La carne, en este sentido, puede jugar a favor en la evolución del precio de la canasta de alimentos en el futuro cercano. Es que, según estiman analistas, el valor de la hacienda ya acumula una corrección a la baja cercana al 25% desde su pico de agosto y, si bien se descenso no se trasladó en su totalidad a mostrador, ante una caída en la demanda no se esperan fuertes saltos en los próximos meses. Incluso, no descartan que se registren bajas en los valores que pagan los consumidores.

¿Dos dígitos?

Con este escenario, las consultoras privadas estiman que la inflación general volvería a ubicarse en dos dígitos durante septiembre. De hecho, de acuerdo al Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del BCRA, los analistas consultados pronosticaron una inflación del 12% para septiembre.

“Sumando los datos de la tercera semana, proyectamos que la inflación de septiembre se estacione en un rango de entre el 10,5% y el 11,5%. Siempre asumiendo que no ocurre algún otro shock que afecte negativamente la demanda de pesos”, explicó Eugenio Marí, Economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso.

“Las políticas del Gobierno van en sentidos contrapuestos. Para desacelerar el IPC, se comprometió a fijar el tipo de cambio mayorista y también sumó congelamientos de precios en otros mercados como combustibles o prepagas. Pero en simultáneo lanza medidas para estimular la demanda de corto plazo que empujan el nivel de precios”, remarcó el analista.

En ese sentido, resaltó que “la brecha de financiamiento que genera el menor cobro de impuestos se cubrirá con financiamiento monetario; los últimos datos del BCRA ya vienen mostrando una aceleración en la tasa de crecimiento de la base monetaria; que en un contexto de caída de la demanda de dinero significa sostener la inflación en torno a los dos dígitos mensuales”.

En la misma línea, desde Ecolatina habían adelantado que se esperaba para septiembre “una inflación de dos dígitos”. “El fuerte arrastre de la segunda quincena resultante del shock que significó el sorpresivo resultado de las PASO, junto con un elevado pass-through del salto discreto del tipo de cambio oficial y la agudización de la incertidumbre que trajo aparejada el cambio de escenario implicarán que la dinámica de aumentos de precios se mantenga elevada e inestable”, concluyeron.