En qué posición del ranking de inflación de América Latina quedó Argentina

La inflación se desaceleró al 2,1%, su nivel más bajo en ocho meses, pero continúa elevada en relación a países vecinos. El detalle de cada país y un caso atípico.

La inflación de mayo se desaceleró por segundo mes consecutivo y se posicionó en el 2,1%, su nivel más bajo en ocho meses, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) . De esta manera, se ubicó debajo de lo esperado por el mercado (2,3%). El impulso llegó de la mano de los precios estacionales, que avanzaron 3,5% por el fuerte aumento de verduras, compensado apenas por la caída de las frutas.

De esta manera acumuló un índice de 33,2% interanual. Así, se ubicó en el segundo lugar del ranking de los países de América Latina con mayor alza mensual en sus precios.

El país que se ubicó en lo más alto del podio fue Venezuela que registró un IPC del 6,43% el mes pasado. Argentina, Venezuela y Bolivia son los únicos de América Latina que aún registran cifras de inflación anuales de dos dígitos, a diferencia de los otros países de la región.

Venezuela registró una inflación del 6,43% en el quinto mes y lideró el ranking. El país acumuló una suba de precios del 102% en lo que va del año, según el Banco Central venezolano.

La Argentina anotó una inflación de un 2,15% en mayo y de un 33,2% en los últimos 12 meses. En lo que va del año, el indicador sumó un 14,7%.

Bolivia registró una suba de precios de 2,13% en mayo. Desde enero, el indicador arrojó una suba de 2,62% y la cifra interanual se ubicó en 12,51%.

Uruguay cerró mayo con un alza del 0,70% y, en los últimos 12 meses, los precios sumaron un 3,77%. En lo que va del año, lleva acumulado un 2,95%.

Chile registró una variación de precios del 0,2%. Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), acumuló un 2,8% desde enero y medido de forma interanual, alcanzó un 3,9%.

En Paraguay, la inflación registrada en mayo fue de un 0,1%. En tanto, los precios aumentaron un 2,2% en los primeros cinco meses del año y un 2,4% en los últimos 12 meses.

En Colombia, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) difundió un aumento del 0,47% para los precios en mayo y del 4,36% en lo que va del año. Medida de forma interanual, la cifra llegó al 5,84%.

Brasil y Ecuador son los únicos países de la región que aún no publicaron los datos de inflación de mayo. En ambos casos, el índice de precios al consumidor se darán a conocer este viernes 12 de junio.

El caso atípico: deflación en Perú

Hubo un solo país latinoamericano en donde los precios dieron a la baja en mayo: Perú tuvo deflación en mayo, al marcar un índice de -0,25%. De todas maneras, los precios en ese país aumentaron 3,53% en los últimos 12 meses y 3,27% desde enero, según el reporte del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).